Harry und Meghan: Ihr erstes Baby ist unterwegs Panorama

Die Royals werden Eltern. Das kündigte der Kensington-Palast nun an. Warum danach die Google-Suchfrage „Wann ist Frühling?“ überaus beliebt wurde

Von Katrin Pribyl

Auf die Royals ist Verlass. Während Großbritannien von bedrückenden Brexit-Meldungen überschwemmt wird und die Regierung von einer Krise in die nächste wankt, ist es wieder einmal die Königsfamilie, die für gute Stimmung sorgt: Herzogin Meghan und Prinz Harry, die erst im Mai geheiratet haben, erwarten „im Frühjahr 2019 ein Baby“ und seien „hocherfreut“, dies bekannt zu geben.

Das verkündete der Kensington-Palast am Montagmorgen, nachdem Meghan Markle und Prinz Harry nur Stunden zuvor im australischen Sydney gelandet waren – ihre erste gemeinsame offizielle Auslandsreise. Auch Königin Elisabeth II. sei „entzückt“ über die Neuigkeiten, genauso wie der Rest der royalen Familie und die Mutter der 37-jährigen Ex-Schauspielerin, hieß es. Ein Baby fürs Königreich, ein Königreich für ein Baby!

Die Briten sprechen vom „Brexit-Baby“

Das Kind – Nummer sieben der britischen Thronfolge – soll also im „Frühjahr 2019“ auf die Welt kommen. Und schon lautete eine der beliebtesten Google-Suchfragen: „Wann ist Frühling?“ Und in Großbritannien wurde gerätselt, ob der Geburtstermin möglicherweise auf den 29. März 2019 fällt. Dann tritt das Land offiziell aus der Europäischen Union aus. In sozialen Medien sprachen Nutzer daher vom „Brexit-Baby“.

Bereits am vergangenen Freitag wurde spekuliert: War Meghans blauer Mantel, den sie bei der Hochzeit von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank trug, nicht sehr weit geschnitten – um ein Baby-Bäuchlein zu verdecken? Im Rückblick hatten alle, die spekulierten, Recht – zumal Harry und Meghan an dem Tag der Queen erzählten, sie könne sich auf ein achtes Enkelkind freuen.

Wettanbieter haben schon Favoriten für den Namen des Kindes

Auch die Wettanbieter haben allen Grund zur Freude. Während es vorerst das Geheimnis von Meghan und Harry bleibt, ob sie Eltern eines Mädchen oder Jungen werden, wird diese Frage den Buchmachern kräftige Umsätze bescheren. Die Wettanbieter gaben am Montag bekannt, dass Diana, James, Arthur und Victoria Favoriten für den Namen des Babys seien. Auf beste Geschäfte darf auch die Souvenir-Branche hoffen. Geschirrtücher, Schmuck-Teller, Strampler – die Briten sind Könige, wenn es um kitschige Geschenkartikel rund um royale Babys geht. Das hat in den vergangenen Jahren der Souvenir-Hype um den inzwischen fünf Jahre alten Prinz George, die dreijährige Prinzessin Charlotte und Prinz Louis gezeigt, die Kinder von Prinz William und Herzogin Catherine.

Derweil ließ ein Palastsprecher die aufgeregte britische Presse wissen, dass sich Herzogin Meghan „guter Gesundheit“ erfreue. Die Frage kam auf, weil die Reise von Meghan und Harry sie unter anderem in die Commonwealth-Staaten Fidschi und Tonga führt, in Gebiete, wo vor dem Zikavirus gewarnt wird. Dass die Google-Suchfrage „Wann ist Frühling?“ übrigens so beliebt war, lag offenbar daran, dass sie häufig aus Commonwealth-Ländern wie Australien oder Neuseeland kam – Ländern, die auf der Südhalbkugel liegen. Dort dürfte die Ankündigung des Kensington-Palasts für Verwirrung gesorgt haben. Denn dort ist zurzeit Frühling. Das royale Baby wird geboren werden, wenn es dort Herbst ist.

