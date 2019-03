vor 52 Min.

"Hart aber fair" heute: Gäste und das aktuelle Thema

Bei "Hart aber fair" heute am 11.3.19 diskutieren die Gäste wieder über ein aktuelles Thema. In der aktuellen Folge geht es ums Wohnen.

Bei "Hart aber fair" heute Abend ab 21 Uhr in der ARD diskutiert Frank Plasberg wieder mit prominenten Gästen. Am 11.3.19 geht es um das Thema "Menschenrecht Wohnen – in Deutschland leider unbezahlbar?".

Damit steht das Problem im Mittelpunkt, dass Preise für Mieten und Immobilien immer mehr steigen. Das ist in Großstädten schon lange ein Problem, betrifft auch auch kleinere Orte immer stärker.

Die Gäste bei "Hart aber fair" heute diskutieren darüber, warum die Preise so gestiegen sind - und wie sich das Problem lösen ließe. Die Zusammensetzung der Gäste verspricht eine kontroverse Diskussion. Hier geben wir einen Überblick.

"Hart aber fair" heute: Gäste am 11.3.19

Katarina Barley (SPD): Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz

Jürgen Michael Schick: Präsident Immobilienverband IVD; Immobilienmakler

Nicola Beer (FDP): Generalsekretärin

Lucy Redler (Die Linke): Mitglied des Parteivorstands; engagiert sich für die Berliner Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen"

Michael Schumacher: Architekt

"Hart aber fair" live im TV und Stream sehen - Wiederholungen in der Mediathek

"Hart aber fair" läuft in der Regel jeden Montag ab 21 Uhr in der ARD. Wer die Talkshow im Free-TV sehen möchte, muss zu dieser Uhrzeit damit einfach das Erste einschalten.

Die Sendung lässt sich aber auch ohne Fernseher anschauen, da die ARD hier auf dieser Seite kostenlos und frei verfügbar einen Live-Stream anbietet. Auf mobilen Geräten lässt sich dieser auch über eine App aufrufen.

Doch Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Sender, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag.

Faktencheck prüft Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair"

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR. Dort bliebt die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief dort mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Wie der Name "Hart aber fair" schon ausdrückt, setzt die Talkshow auf kontroverse Diskussionen. Die Gäste müssen sich dabei darauf einstellen, dass ihre Aussagen überprüft werden. Eine Redaktion recherchiert nämlich die Behauptungen noch einmal nach und veröffentlicht nach den Sendungen einen Faktencheck.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört außerdem, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büsch konfrontiert die Gäste im Studio dann damit. Wer sich beteiligen möchte, findet hier die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

"Hart aber fair": Das ist Frank Plasberg

Moderator Frank Plasberg leitet die Diskussionen seit dem Beginn der Talkshow im Jahr 2001. Der Journalist schrieb in jungen Jahren vor allem - unter anderem für die Rheinische Post, als Volontär für die Schwäbische Zeitung oder später für die Münchner Abendzeitung.

Dann begann er, Radiosendungen und TV-Formate zu moderieren. Von 1987 bis 2002 war er einer der Moderatoren der WDR-Sendung "Aktuelle Stunde" - ab 1993 hatte er als Redaktionsleiter die Verantwortung dafür. Mit "Hart aber fair" startete dann die Talkshow, mit der Frank Plasberg mittlerweile seit 18 Jahren jede Woche ein großes Publikum erreicht.

Immer ein aktuelles Thema: Darum ging es bei "Hart aber fair" 2019 bisher

Das waren bisher die Themen bei "Hart aber fair" im Jahr 2019:

25.02.19: "Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?"

11.02.19: "Respekt für Rentner oder Wahlgeschenk: Was bringt die neue Grundrente?"

04.02.19: "Gefühltes Öko-Vorbild, gelebter Klimasünder: Lügt sich Deutschland grün?"

28.01.19: "Briten weg, wir noch da: Wie muss Europa dann besser werden?"

21.01.19: "Grenzwerte geschätzt, Motoren manipuliert: ein Land im Diesel-Wahn?"

14.01.19: "Der Brexit-Showdown - Anfang vom Ende Europas?"

