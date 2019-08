vor 49 Min.

"Haus des Geldes", Staffel 3: Stream, Handlung, Kritik, Schauspieler

Seit dem 19.07. ist Staffel 3 von "Haus des Geldes" auf Netflix verfügbar. Hier erfahren Sie alles rund um Schauspieler, Handlung, Kritik, Trailer und Stream.

Das Warten hat ein Ende: Staffel 3 von "Haus des Geldes" ist seit Mitte Juli auf Netflix zu sehen. Acht Folgen zeigen ein neues Abendteuer der spanischen Bankräuber. Alle Infos rund um Handlung, Schauspieler und zum Trailer der spanischen Erfolgsserie auf Netflix gibt es hier.

"Haus des Geldes", Staffel 3: Acht neue Folgen

"Haus des Geldes" is eine spanische Serie und heißt im Original "La casa de papel". Sie lief bereits ab Mai 2017 bei einem spanischen Sender. International berühmt wurde sie dann einige Monate später, als Netflix sie neu geschnitten und auf zwei Teile aufgeteilt ins Programm nahm.

Wegen des großen Erfolgs kehrte die Serie am 19. Juli 2019 mit Staffel3 zurück. Das sind die Titel der acht Folgen, die alle gleichzeitig veröffentlicht wurden:

Wir sind zurück Aikido 48 Meter unter der Erde Bumm, bumm, tschüss Die roten Kästen Alles schien unwichtig Urlaub Verloren

"Haus des Geldes" Teil 3: Die Handlung

Achtung Spoiler: Nach dem erfolgreichen Überfall in den ersten beiden Teilen genießen der Professor und seine Bande das Leben in Reichtum. Doch als Rio von der Polizei festgehalten wird, starten sie eine Rettungsaktion. Hinter der steht natürlich wieder ein ausgeklügelter Plan - bei dem wohl wieder so einiges schiefgehen wird.

Schauspieler bei "Haus des Geldes": Besetzung und Cast in Staffel 3

Nicht alle Figuren haben den Überfall der ersten beiden Teile überlebt. Die restlichen Charaktere sind aber dabei - und damit gehören auch die betreffenden Schauspieler wieder zum Cast:

Álvaro Morte als Sergio Marquina alias Der Professor

Itziar Ituño als Raquel Murillo Fuentes

Pedro Alonso als Andrés de Fonollosa Gonzalves alias Berlin

Úrsula Corberó als Silene Oliveira alias Tokio

Miguel Herrán als Aníbal Cortés alias Rio

Alba Flores als Ágata Jiménez alias Nairobi

Jaime Lorente als Ricardo Ramos alias Denver

Esther Acebo als Mónica Gaztambide

Darko Peric als Yashin Dasáyev alias Helsinki

Das Cast wird aber auch um einige neue Schauspieler ergänzt:

Hovik Keuchkerian als Bogota

Najwa Nimri als Alicia

Fernando Cayo als Tamayo

Trailer zu "Haus des Geldes"

Möchten Sie noch mehr Eindrücke dazu, wie die Handlung von Staffel 3 aussieht? Hier gibt es den Trailer zu den neuen Folgen von "Haus des Geldes":

"Haus des Geldes": Wo kann man Staffel 3 im Stream sehen?

Staffel 3 von "Haus des Geldes" wird exklusiv auf Netflix im Stream gezeigt. Wer die neuen Folgen sehen möchte, braucht daher ein Abo für den Streaming-Anbieter.

Kritik: Lohnt sich Teil 3 von "Haus des Geldes"?

Wie fällt die Kritik zu Teil 3 von "Haus des Geldes" aus? In den meisten Rezensionen bekommt die Fortsetzung Lob. Sie bringe die beliebten Figuren zurück und erzähle die Geschichte gut weiter. Staffel 3 sei allerdings nicht mehr so überraschend wie die ersten beiden Teile. (sge)

