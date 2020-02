09:23 Uhr

Heldin des Warschauer Ghettos: Google widmet Irena Sendler heute ein Doodle

Sie wäre heute am 15.2.20 110 Jahre alt geworden: die "Heldin des Warschauer Ghettos" Irena Sendler. Google ehrt die Widerstandskämpferin deshalb heute mit einem Doodle.

Sie rettete 2500 Kinder aus dem Warschauer Ghetto und riskierte dabei ihr Leben - heute wäre Irena Sendler 110 Jahre alt geworden. Google ehrt die Polin mit einem Doodle.

Von Daniel Flemm

Sie rettete das Leben zahlloser jüdischer Kinder im Warschauer Ghetto und riskierte dabei ihr eigenes: die Polin Irena Sendler. Die Sozialarbeiterin, die nach dem Krieg eine Ikone des Widerstands gegen die Naziherrschaft wurde, wäre heute am 15.2.20 110 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet Google Sendler heute ein Doodle.

Google Doodle heute am 15.2.20: Irena Sendler rettete etwa 2500 Kindern das Leben

Die 1910 bei Warschau geborene Sendler hatte bereits vor Einmarsch der Wehrmacht im September 1939 im Sozialamt der polnischen Hauptstadt gearbeitet. Nach der Besetzung begann Sendler, Juden vor dem Zugriff durch die Nazis zu schützen.

Dabei fälschte die damals 29-Jährige hunderte Dokumente, indem sie in Dokumente der Sozialhilfe statt der jüdischen polnisch klingende Namen eintrug.

Sendler wurde zum Tode verurteilt - und kam durch Bestechungsgelder frei

Nach Sperrung des Warschauer Ghettos im Jahr 1940 und der damit einhergehenden Verschlechterung der Lebensumstände für die dort ansässigen Juden verschafften sich Sendler und einige Helferinnen über eine Sanitärkolonne Zugang zu dem Gebiet. Während sie offiziell zur Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten eingesetzt war, schmuggelten Sendler und ihre Kolleginnen etwa 2500 Kinder aus dem Ghetto.

Die Kinder wurden bei polnischen Familien untergebracht und mit falschen Papieren ausgestattet. Ab 1942 arbeitete Sendler dafür auch mit der Widerstandsbewegung Zegota zusammen, bei der sie das Kinderreferat übernahm.

1943 wurde die Widerständlerin von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) verhaftet und zum Tode verurteilt. Allerdings erreichte die Zegota durch Zahlung von Bestechungsgeldern eine Freilassung. Offiziell wurde Sendler trotzdem hingerichtet - sie erfuhr durch offizielle Verlautbarungen von ihrem angeblichen Tod.

Google Doodle für Irena Sendler: Nach dem Krieg erhielt Sendler mehrere Orden

Auch nach dem Krieg blieb Sendler aktiv: Mit eigens geführten Namenslisten versuchte die Retterin, die unter falschem Namen lebenden Kinder wieder mit ihren Familien zusammenzuführen. In mehreren Ländern erhielt sie höchste staatliche Orden und Auszeichnungen, darunter den Titel "Gerechte unter den Völkern", der durch die Gedenkstätte Yad Vashem in Israel verliehen wird.

Am 12. Mai 2008 starb Sendler mit 98 Jahren in Warschau. Doch auch nach ihrem Tod berührt ihre Geschichte viele Menschen - und auch Hollywood hat die "Heldin des Warschauer Ghettos" für sich entdeckt: Noch 2020 soll ein Film über Sendler erscheinen - mit Gal Gadot in der Hauptrolle.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen