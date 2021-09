Helen Dorn - Die letzte Rettung im ZDF - TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 4.9.21 "Helen Dorn - Die letzte Rettung". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast?

Im Samstagskrimi war es gestern wieder spannend: Das ZDF strahlte "Helen Dorn - Die letzte Rettung" aus. Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin war, welche Darsteller mit von der Partie sind und wie die Handlung ist. Außerdem erfahren Sie in diesem Text, wie Sie die Episode auch ganz bequem als Stream in der Mediathek anschauen können.

TV-Termin: "Helen Dorn - Die letzte Rettung" am 4.9.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Helen Dorn - Die letzte Rettung" war gestern am Samstag, 4. September 2021, im ZDF zu sehen. Los ging es um 20.15 Uhr. 89 Minuten dauert der Film und steht zudem in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Handlung heute: Darum geht es im ZDF-Film "Helen Dorn - Die letzte Rettung"

Helen Dorn ist geradezu zerfressen von Schuldgefühlen: Ein Kollege hat sich das Leben genommen - bei einem Einsatz, direkt vor ihr. Die Bilder haften der Ermittlerin im Kopf. Als wäre das nicht schon schlimm genug, lassen sie ihre Kollegen noch spüren, dass auch sie ihr eine gewisse Mitverantwortung geben. Ganz besonders vehement ist diesbezüglich Tayfun Murat.

Eigentlich hat Helen gar keine Zeit, sich darüber groß Gedanken zu machen, gilt es doch, den Mord an einer Studentin aufzuklären. Bei ihren Recherchen an einer Hamburger Klinik - das Opfer hatte Medizin studiert - stößt Helen Dorn auf so manches pikante Detail. Zum Beispiel, dass die Ermordete sich ihr Studium mit einem Nebenjob als Escortdame finanziert hat. Daraufhin nimmt die Ermittlerin Adrian Jessen, den Freund der Toten, ins Visier.

An Dramatik gewinnt der Fall, als plötzlich der Oberarzt der onkologischen Station spurlos verschwindet. Wer hat Dr. Henning Boll entführt? Und: Hat der Fall was mit dem Mord zu tun? Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, nichts scheint mehr klar zu sein. Wie passt das alles zusammen? Gelingt es Helen Dorn, die einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Helen Dorn - Die letzte Rettung" im Cast

Helen Dorn - Anna Loos

- Richard Dorn - Ernst Stötzner

- Weyer - Tristan Seith

- Dr. Isabella Aligheri - Naghmeh Alaei

- Naghmeh Alaei Herbert Bock - Christoph Tomanek

- Tayfun Murat - Denis Moschitto

- Maria Melin - Lo Rivera

- Dr. Henning Boll - Sebastian Rudolph

- Sebastian Rudolph Adrian Jessen - Florian Stetter

- Dr. Katharina Rathert - Frida Lovisa Hamann

- Uta Jessen - Barbara Focke

"Helen Dorn - Die letzte Rettung" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Helen Dorn - Die letzte Rettung" gerne anschauen, der Samstagabend passt aber nicht so recht? Dann gehen Sie doch einfach ins Internet und sehen sich den Film als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

