"Hellblade 2: Senua's Saga": Release, Gameplay, Trailer

"Hellblade 2: Senua's Saga" ist wohl in der Welt der Wikinger angesiedelt. Lesen Sie hier die Infos rund um Release, Gameplay und Trailer.

Von Elisa Jebelean

"Hellblade 2: Senua's Saga" soll Ende dieses Jahres exklusiv für den PC und die Xbox Series X erscheinen. Das Action-Adventure-Game wurde vom Entwicklungsstudio Ninja Theory produziert, das mittlerweile ein Tochterunternehmen von Microsoft ist. Auch deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es sich bei "Hellblade 2: Senua's Saga" um einen Exklusivtitel handelt.

Wann genau ist das Release-Datum für das Spiel? Wie läuft das Gameplay ab? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten.

Release: Wann erscheint "Hellblade 2: Senua's Saga"?

Bisher gibt es noch kein offizielles Erscheinungsdatum für "Hellblade 2: Senua's Saga", allerdings soll das Game noch dieses Jahr auf der Next-Gen-Konsole von Microsoft spielbar sein. Es wurde auch als offizieller Launch-Titel bekanntgegeben, das heißt, sobald bekannt ist wann die Xbox Series X erscheint, steht auch das Release-Datum für "Hellblade 2: Senua's Saga" fest. Angekündigt würde das Spiel auf den Game-Awards 2019.

"Hellblade 2: Senua's Saga" - Infos zum Gameplay

Viele Infos zum Gameplay sind noch nicht bekannt. Im Vorgänger, "Hellblade: Senua's Sacrifice", gab es neben den anspruchsvollen Kämpfen auch häufig Rätsel- und Geschicklichkeits-Elemente während der Quests. Diese brachten einige Spieler schier zum Verzweifeln. Der Vorgänger hatte versucht stereotypischen Gameabläufen aus dem Weg zu gehen - nicht zuletzt mit dem Storytelling, in denen psychische Erkrankungen thematisiert werden. Senua kämpft nämlich gegen ihre inneren Dämonen in dem Game. Es ist zu erwarten, dass auch im zweiten Teil von Hellblade ähnlich konstruktiv mit dem Thema umgegangen wird.

Wie der Trailer erahnen lässt, spielt "Hellblade 2: Senua's Saga" auf Island oder zumindest zur Zeit der Wikinger, da Senua ihr Gesicht mit Runen bemalt hat und auch ein großer Troll im Trailer zu sehen ist, was zumindest auf nordische Mythologie hinweist. Außerdem wird ein isoliertes Dorf gezeigt, das nach Senuas Gesang - es handelt sich wohl um eine Art Ritual - von einer großen Rune eingeschlossen wird. Eventuell wird Senua im zweiten Teil also in den Krieg ziehen.

Der Trailer von "Hellblade 2: Senua's Saga"

Der Trailer von "Hellblade 2: Senua's Saga" dauert etwa zwei Minuten. Die gezeigten Aufnahmen scheinen wohl In-Engine und nicht extra gerendert zu sein, wie Microsoft bekanntgab. Der Trailer gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Soundtrack. Der Trommel-Gesang, zu dem auch Senua singt, stammt von der Band Heilung.

