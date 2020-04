vor 21 Min.

"Hensslers Countdown – Kochen am Limit": Sendetermine, Juror, Übertragung im TV und Stream

"Hensslers Countdown – Kochen am Limit" kommt fast täglich im TV. Wir geben Ihnen Infos zu den Sendeterminen, dem Moderator und der Übertragung live im TV und Stream.

Von Carla Gospodarek

In der Sendung "Hensslers Countdown – Kochen am Limit" wird Folge für Folge gekocht, was das Zeug hält: Drei Hobbyköche haben dabei 25 Minuten Zeit, ein Gericht auf die Teller zu zaubern. Während der Zubereitung werden sie allerdings durch verschiedene Aufgaben wie Quizfragen oder ausgefallene Challenges abgelenkt. Der Sieger gewinnt ein Preisgeld und darf dann in der nächsten Sendung gegen zwei neue Konkurrenten antreten. Wer am besten gekocht hat, entscheidet Juror Christian Lohse.

Wir informieren Sie hier über die Sendetermine, den Moderator und die Übertragung der Show im Live-TV oder als Stream.

"Hensslers Countdown – Kochen am Limit": Sendetermine bei RTL

"Hensslers Countdown – Kochen am Limit" läuft von Montag bis Freitag bei RTL. Die Kochshow dauert eine Stunde und wird von 17 bis 18 Uhr ausgestrahlt. Am Wochenende gibt es keine Sendetermine.

Steffen Henssler ist Moderator bei "Hensslers Countdown – Kochen am Limit"

Die Show wird von Steffen Henssler moderiert. Der Profi-Koch wurde am 27. September 1972 in Neuenbürg (Schwarzwald) geboren. Der 47-Jährige erlangte insbesondere durch seine eigene Kochshow "Grill den Henssler" in Deutschland Berühmtheit. In Hamburg ist Henssler Inhaber von vier eigenen Restaurants und einer Kochschule.

"Hensslers Countdown – Kochen am Limit": Übertragung live im TV und Stream

"Hensslers Countdown – Kochen am Limit" ist unter der Woche live im TV und Stream bei RTL zu sehen. Außerdem wird die Sendung im Stream auf TV Now übertragen. Die vier aktuellsten Folgen sind dort als Wiederholung im Stream verfügbar. Ältere Folgen sind allerdings nur mit einer Premium-Mitgliedschaft zu sehen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen