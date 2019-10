vor 39 Min.

Heusweiler im Saarland: Mann von LKW eingeklemmt und getötet

Tragisches Ende einer Pannenhilfe: Ein Mann wurde bei Heusweiler von einem LKW eingeklemmt und getötet. Ein zweiter kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Eine Pannenhilfe hat im Saarland ein tödliches Ende genommen. Beim Versuch, einen Transporter mithilfe eines Lastwagens zu starten, wurde ein 37-Jähriger eingeklemmt und getötet. Ein zweiter Mann wurde in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt in ein Krankenhaus in der Nähe der Gemeinde Heusweiler gebracht. Die genaue Unfallursache war am Morgen weiter unklar.

Offenbar sei der neben dem Transporter stehende Lkw losgerollt, während die Männer die Batterien der Fahrzeuge überbrückt hätten, hatte eine Polizeisprecherin in der Nacht gesagt.

Am Mittwochmorgen ermittelte die Polizei weiter zur Ursache und dem genauen Hergang des Unglücks. Bisher sei nicht klar, warum der Lkw losgerollt sei, sagte eine Sprecherin am Morgen.

Der Lkw-Fahrer konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen zunächst nicht aussagen. (dpa)

