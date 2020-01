15:10 Uhr

Heute Dschungelcamp 2020, Folge 15: Die Sendetermine

Dschungelcamp 2020: Heute geht es bei RTL mit Folge 15 weiter. Alle Infos rund um Sendezeit und Sendetermine gibt es hier in der Übersicht.

Regelverstoß-Alarm im Dschungelcamp 2020? Die allgemeinen Dschungelregeln sorgten in der gestrigen Folge für Verwirrung. Nachdem sich die Camper an Orten, an denen sich die Kandidaten laut Regelwerk nur zu zweit aufhalten dürfen, voneinander entfernt hatten, entbrannte ein eine heftige Diskussion über die einzuhaltenden Regeln.

Alle Infos zur heutigen Sendung in unserer Vorschau: Dschungelcamp 2020 heute, Tag 15, 24.1.20: Erneuter Regelverstoß im Camp?.

Folge für Folge müssen die Zuschauer entscheiden, welcher Kandidat das Camp verlassen muss. Derjenige Promi oder auch Pseudo-Promi, der als Letztes übrig bleibt, darf sich "Dschungelkönig" nennen und kassiert zusätzlich zu seinem Honorar noch eine Siegprämie.

Wann läuft die nächste Dschungelcamp-Folge? Hier gibt es die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Dschungelcamp 2020, Sendezeit: RTL-Sendetermine

Freitag, 10. Januar 2020, war der Start-Termin für die Sendung. Die Folgen laufen wie gewohnt über zwei Wochen lang täglich. Das Finale ist für den 25. Januar angesetzt. Am 26. Januar kommen die Dschungelcamp-Kandidaten 2020 dann noch einmal bei "Das große Wiedersehen" zusammen.

Hier präsentieren wir Ihnen die Sendetermine von "Das Dschungelcamp" in der Übersicht:

Freitag, 10. Januar 2020 (21.15 Uhr) Folge 1 (Start) Samstag, 11. Januar (22.15 Uhr) Folge 2 Sonntag, 12. Januar (22.15 Uhr) Folge 3 Montag, 13. Januar (22.15 Uhr) Folge 4 Dienstag, 14. Januar (22.15 Uhr) Folge 5 Mittwoch, 15. Januar (22.15 Uhr) Folge 6 Donnerstag, 16. Januar (22.15 Uhr) Folge 7 Freitag, 17. Januar (22.15 Uhr) Folge 8 Samstag, 18. Januar (22.15 Uhr) Folge 9 Sonntag, 19. Januar (22.15 Uhr) Folge 10 Montag, 20. Januar (22.15 Uhr) Folge 11 Dienstag, 21. Januar (22.15 Uhr) Folge 12 Mittwoch, 22. Januar (22.15 Uhr) Folge 13 Donnerstag, 23. Januar (22.15 Uhr) Folge 14 Freitag, 24. Januar (22.15 Uhr) Folge 15 Samstag, 25. Januar (22.15 Uhr) Folge 16 (Finale) Sonntag, 26. Januar (20.15 Uhr) Folge 17 ("Das große Wiedersehen"

Dschungelcamp 2020: IBES-Sendezeiten und -Sendetermine

Parallel zur TV-Ausstrahlung wird "Das Dschungelcamp" 2020 wie gewohnt auch online im Stream bei TV NOW zu sehen sein. Dort können Sie die Folgen direkt nach der Erstausstrahlung im TV sehen. Für einen kurzen Zeitraum können Sie die Folgen nach der Ausstrahlung kostenlos und ohne Abo abrufen.

Um die Show direkt online im Live-Stream zu erleben, muss allerdings ein Abo abgeschlossen werden. Dieses kann zunächst als Probemonat getestet werden. Danach kostet TV NOW 4,99 Euro im Monat, laut Anbieter ist das Abonnement monatlich kündbar.

