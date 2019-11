vor 34 Min.

Heute "Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers" im TV

In "Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers" begeben sich seine Töchter auf Spurensuche. Alle Infos zur Sendung und zur Übertragung live im TV und Stream: hier.

Heute bei Vox: In "Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers" versuchen die beiden erwachsenen Töchter Jenny und Jessica herauszufinden, wie es ihrem Vater in seinen letzten Lebensjahren ergangen ist. Es war im November 2918 an Lungenkrebs gestorben.

Wegen seiner Auswanderung nach Mallorca hatten ihn die beiden in den letzten zehn Jahren seines Lebens kaum noch gesehen, da sie in Deutschland geblieben waren. Um richtig Abschied nehmen zu können, möchten sie mehr über ihren Vater erfahren: "Für mich ist es wichtig herauszufinden, was er die ganzen Jahre gemacht hat, weil ich ja so wenig mitbekommen habe", sagt Jessica.

Vorschau zu "Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers" - Worum handelt es sich es in der Sendung?

Auf ihrer Reise besuchen Jens Büchners Töcter Jessica und Jenny mehrere Stationen, die im Leben ihres Vaters eine wichtige Rolle gespielt haben. Los geht es am Zwenkauer See in Sachsen, wo Jens Büchners Heimatort Eythra lag, bevor dort zu DDR-Zeiten ein Braunkohlewerk entstand. Auch die zweite Station der beiden liegt noch in Deutschland: In Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt lebte der "Goodbye Deutschland!"-Star als Teenager und gründete dort zum ersten Mal eine Familie.

Weiter geht es in Mallorca, wo Jessica und Jenny unter anderem Jennifer Matthias treffen, mit der Jens Büchner in "Goodbye Deutschland" auswanderte und einen Sohn namens Leon hat. Außerdem treffen die Schwestern Daniela Büchner, seine letzte Frau, mit der er ebenfalls zwei Kinder hat. "Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn die Kinder eine Reise machen über ihren Papa", sagt sie über den Besuch der beiden.

23.11.19: "Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers" im Live-TV und Stream

Die Spurensuche von Jenny und Jessica ist am 23.11.19 um 20.15 Uhr live im TV bei Vox und im Stream bei TVNOW zu sehen. Um den Live-Stream von TVNOW nutzen zu können braucht man ein Abonnement, das 4,99 Euro im Monat kostet. Der Service kann allerdings einen Monat lang gratis getestet werden. (AZ)

