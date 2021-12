"Silvester für Eins" mit Joko & Klaas: Darsteller, Übertragung und Wiederholung

"Silvester für Eins" mit Joko & Klaas läuft an Silvester bei ProSieben. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf sind wohl eines der beliebtesten deutschen Comedy-Duos. In ihrer Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten sie regelmäßig gegen den Free-TV-Sender an. Gewinnen sie, bekommen sie 15 Minuten für ihre Show "Joko & Klaas LIVE", bei der sie machen dürfen, was sie möchten. Verlieren sie, müssen sie eine Aufgabe für den Sender übernehmen.

Bei der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" haben die beiden verloren. Daher hat ProSieben ihnen für den Silvesterabend eine ganz besondere Aufgabe gestellt: Sie sollen eine neue Tradition erschaffen. Sie sollen eine neue Version des beliebten Silvester-Klassikers "Dinner for One" ins deutsche Fernsehen bringen, unter dem Titel " Silvester für Eins". Der Clou: Joko und Klaas haben nur sich selbst, um in alle Rollen des Kurzfilms zu schlüpfen, und das sind insgesamt sechs Stück.

Handlung von "Dinner for One"

Der Kurzfilm "Dinner for One" des NDR aus dem Jahr 1961 handelt von der Dinnerparty, die Miss Sophie zu Ehren ihres 90. Geburtstags für ihre Freunde gibt. Eingeladen hat sie ihre vier liebsten: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Ihr Butler James kümmert sich um die Verpflegung ihrer Gäste. Verschiedene Gänge werden serviert ebenso wie ausgewählte Drinks: Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein. Der Clou an der Sache: Alle vier Geladenen leben nicht mehr. Deshalb muss James in die Rollen jedes einzelnen Gastes schlüpfen, und einen Toast auf Miss Sophie aussprechen. So wird er immer betrunkener und das Ausgeben der Gänge, das Ausschenken, das Laufen und Sprechen werden immer schwerer für ihn.

Video: SAT.1

Sie möchten wissen, wann und wie Sie "Silvester für Eins" im TV oder Stream sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Darsteller, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung für Sie zusammen gefasst.

"Silvester für Eins" mit Joko & Klaas: Sendetermine

Wie der Name der neuen Sendung "Silvester für Eins" mit Joko & Klaas schon verrät, wird sie an Silvester, am 31. Dezember 2021, bei ProSieben gezeigt. Pünktlich zur Prime-Time, um 20.15 Uhr geht es los.

Lesen Sie dazu auch

Diese Darsteller sind bei "Silvester für Eins" dabei: Besetzung

Da Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" gegen den Sender verloren haben, ist die Sendung "Silvester für Eins" nun die Aufgabe, die dieser sich für die beiden ausgedacht hat. Daher sind auch nur diese zwei als Schauspieler im Cast vertreten. Gespielt wird der absolute Silvester-Klassiker "Dinner for One".

Klaas Heufer-Umlauf schlüpft in die Rolle der Hausherrin, Miss Sophie, während Joko Winterscheid in die verschiedenen Rollen ihrer "Gäste" sowie des Butlers schlüpft: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy, Mr. Winterbottom und Butler James. Steven Gätjen wird als Conférencier durch den Abend führen.

Laut Angaben des Senders stoßen Joko, Klaas und das ProSieben-Team allerdings schon vor Filmstart gemeinsam an. Auf Joko warten dann im Rahmen von "Dinner for One" noch einige weitere Gläschen. Wie das wohl endet?

So sehen Sie "Silvester für Eins": Übertragung im TV, gibt es einen Stream?

"Silvester für Eins", die ganz neue Weihnachtstradition, die Joko und Klaas gemeinsam etablieren sollen, wird am Silvesterabend um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Die Streaming-Plattform Joyn zeigt die neue TV-Show außerdem auch im Livestream.

"Silvester für Eins" mit Joko & Klaas: Gibt es eine Wiederholung?

Joyn ist auch die Plattform, auf der "Silvester für Eins" nach Ausstrahlung der Sendung im TV in der Wiederholung gezeigt wird. So verpassen Sie die ganz neue silvesterliche "Dinner for One"-Tradition mit Joko & Klaas nicht, auch wenn Sie am Silvesterabend selbst keine Zeit haben sollten, sich die TV-Show live im Fernsehen bei ProSieben oder Stream über Joyn anzusehen.