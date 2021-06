Heute ist Weltfahrradtag: Datum und Bedeutung

Der Weltfahrradtag wird Anfang Juni begangen. Er wurde erst 2018 von der UN ausgerufen. Mehr zu Datum und Bedeutung gibt es hier.

Nicht erst seit der Corona-Krise erfreut sich Fahrradfahren immer größerer Beliebtheit. Immer mehr Fahrräder - ob Mountainbike oder Cityrad - werden in Deutschland verkauft. Aber auch E-Bikes gehören für viele Menschen mittlerweile fest zum Alltag und bei Ausflügen dazu. Seit einigen Jahren wird dem wohl umweltfreundlichsten Verkehrsmittel an einem Tag Anfang Juni besondere Aufmerksamkeit geschenkt - und das sogar gleich in doppeltem Sinne.

Wann ist der Weltfahrradtag? Mehr Infos zu Datum und Bedeutung lesen Sie hier in diesem Artikel.

Datum: Wann findet der Weltfahrradtag statt?

Der Weltfahrradtag oder auch World Bicycle Day wird jedes Jahr am 3. Juni begangen. Er wurde erst am 12. April 2018 von der UN-Generalversammlung als offizieller UN-Tag verabschiedet und soll das Bewusstsein über die gesellschaftlichen Vorteile der Fahrradnutzung betonen. So ist das Fahrrad nicht nur für die Gesundheit der Menschen, sondern auch für das Klima weltweit von großer Bedeutung. Darüber hinaus wird auch die soziale Komponente, die mit dem Fahrradfahren einhergeht, in den Vordergrund gerückt.

Weltfahrradtag: Was ist die Bedeutung?

Der Weltfahrradtag geht auf eine Initiative der Vereinten Nationen zurück. Die treibende Kraft hinter diesem Aktionstag war der US-amerikanische Soziologie-Professor und Fahrradaktivist Leszek Sibilski, der gemeinsam mit Studenten eine entsprechende Kampagne auf den Weg gebracht hatte.

Traditionell wird der 3. Juni, auch in Deutschland, von vielen Fahrradverbänden genutzt, um auf die zunehmende Belastung im Straßenverkehr hinzuweisen, insbesondere durch den Automobilverkehr. Gleichzeitig soll das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel mehr in den Fokus gerückt werden. Der Tag wird vielerorts mit Ausfahrten und Sternenfahrten auf dem Zweirad gefeiert.

3. Juni: Weltfahrradtag und Europäischer Tag des Fahrrades

Der 3. Juni steht gleich doppelt im Zeichen des Radfahrens: Er ist nämlich nicht nur Weltfahrradtag, sondern gleichzeitig auch Europäischer Tag des Fahrrads. Dieser Gedenktag wurde bereits 1998 ins Leben gerufen. Mit ihm sind im Wesentlichen die gleichen Ziele verbunden wie mit dem Weltfahrradtag.

Für die Entscheidung, den 3. Juni zum Weltfahrradtag zu erklären, nannten die Vereinten Nationen unter anderem folgende Gründe:

Das Fahrrad ist ein einfaches, erschwingliches, zuverlässiges, sauberes und umweltverträgliches Transportmittel.

ist ein einfaches, erschwingliches, zuverlässiges, sauberes und umweltverträgliches Transportmittel. Das Fahrrad kann als Entwicklungsinstrument dienen und nicht nur als Transportmittel, sondern auch als Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Sport.

kann als Entwicklungsinstrument dienen und nicht nur als Transportmittel, sondern auch als Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Sport. Die Synergie zwischen dem Fahrrad und dessen Nutzer fördert die Kreativität und soziales Engagement und gibt den Nutzenden ein unmittelbares Bewusstsein für die lokale Umwelt.

und dessen Nutzer fördert die Kreativität und soziales Engagement und gibt den Nutzenden ein unmittelbares Bewusstsein für die lokale Umwelt. Das Fahrrad ist ein Symbol für nachhaltigen Verkehr und vermittelt eine positive Botschaft zur Förderung des nachhaltigen Konsums / der nachhaltigen Produktion und wirkt sich positiv auf das Klima aus.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.