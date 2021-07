Hochwasser-Katastrophe

20.07.2021

Sie warnten vor der Katastrophe: So arbeiten Wetter-Experten

Plus Meteorologen bei Diensten wie "Weather-Factory" hatten die nahende Flut in Westdeutschland früh auf dem Schirm. Nun fragen sie sich: Warum starben trotzdem so viele Menschen?

Von Michael Munkler

Es ist spät in der Nacht zum Montag vergangener Woche, irgendwann nach 24 Uhr. Meteorologin Linda Fyzer hat Bereitschaftsdienst in der an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr besetzten „Weather-Factory“ (Wetter-Fabrik) von Meteogroup in Appenzell in der Schweiz. Sie sitzt vor mehreren Bildschirmen, beschäftigt sich mit meteorologischen Modellrechnungen für die nächsten Stunden und Tage, analysiert die Daten. Ihr Arbeitgeber ist unter anderem auf Vorwarnungen spezialisiert, liefert aber auch Prognosen an Firmen und Kommunen, an Flughäfen und Energieversorger.

