13:44 Uhr

Hochzeitsfeier endet in Massenschlägerei

Mit einem Großaufgebot musste die Polizei in Korschenbroich anrücken.

Bei einer Hochzeitsfeier kam es zu einer Massenschlägerei. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot im Nordrhein-Westfälischen Korschenbroich an.

Eigentlich sollte es ein Tag der Liebe sein, doch aus dem Hochzeitsfest wurde eine Massenschlägerei. In Korschenbroich, nahe der Nordrhein-Westfälischen Hauptstadt Düsseldorf, ist eine Hochzeitsfeier eskaliert. In der Nacht zu Samstag kam es dort zu einer Massenschlägerei in einer Veranstaltungshalle mit 200 Beteiligten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Acht Menschen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt, darunter auch ein Kind. Eine Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, verließ dieses aber noch in der selben Nacht, so die Polizei.

Massenschlägerei bei Hochzeit: Polizeihubschrauber in Korschenbroich im Einsatz

Einige der Gäste, die nicht an der Schlägerei beteiligt waren, verständigten gegen 0.30 Uhr die Polizei. Deren Aussage zufolge waren Waffen wie Baseballschläger oder Messer im Einsatz. Es seien auch Schüsse gehört worden, was sich später aber nicht bestätigte. Die zuständigen Einsatzkräfte der Polizei Neuss mussten Unterstützung der umliegenden Behörden anfordern, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Vor Ort sperrten die Beamten den Tatort ab, kontrollierten Fahrzeuge und überprüften Personen am Tatort. Niemand sollte das Geländer ohne Kontrolle verlassen könnnen.

Laut ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei habe eine sechsköpfige Gruppe aus einer Familie des Hochzeitspaares die Schlägerei angezettelt. Welches Motiv die Täter hatten , ist indes noch unklar. Die Beamten ermitteln. (AZ)

