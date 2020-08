vor 16 Min.

"Horizon: Forbidden West": Release, Gameplay und ein Trailer zu "Horizon Zero Dawn 2"

Mit "Horizon: Forbidden West" hat Guerilla Games den Nachfolger von "Horizon Zero Dawn" angekündigt. Alle Infos zu Release, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

Die Fans sind begeistert: Mit "Horizon: Forbidden West" steht der Nachfolger des Spiels "Horizon Zero Dawn" fest. Das Spiel wird exklusiv für die PS5 erscheinen, die Ende 2020 auf den Markt kommen wird. Alle Infos zu Release-Termin, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

Release-Termin: Wann erscheint "Horizon: Forbidden West"?

Bisher ist zum Release-Termin nichts bekannt. Da das Spiel allerdings exklusiv für die neue PlayStation 5 erscheinen wird, wäre ein zeitgleicher Release Ende 2020 einleuchtend. Experten vermuten, dass "Horizon Zero Dawn 2" die Verkäufe der neuen Konsole ankurbeln soll. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

"Horizon Zero Dawn 2": Das ist das Gameplay

Glaubt man dem Trailer, so nutzt "Horizon: Forbidden West" die Möglichkeiten der neuen PS5 gleich aus: Die Landschaften und Effekte sehen sehr flüssig und abwechslungsreich aus - wobei das Video natürlich auf bearbeitete Szenen setzt. Das Setting des Spiels zeigt die USA in einer fernen Zukunft, in der die Städte der Menschen untergegangen sind und die Natur die Vorherrschaft übernommen hat. Doch genau diese Vorherrschaft ist wohl bedroht.

Aloy zieht es im zweiten Teil in den Westen. Unter anderem dürfen sich Fans auch auf ein postapokalyptisches San Francisco freuen - im Trailer sieht man die Golden Gate Bridge. Neben den Waldgebieten zeigt der Trailer auch andere Vegetationen, beispielsweise Sandwüsten und Dschungel. Die Heldin muss sich auch auf neue Gegner einstellen - Roboter gibt es nicht nur in Dinosaurier-Form, sondern auch unter anderm auch in Gestalt von Mammuts. Eine zentrale Rolle werden extreme Stürme spielen, die die Spielwelt verändern und unter Wasser setzen können - praktisch, dass Aloy dieses Mal auch tauchen kan.

Das ist der Trailer zu "Horizon: Forbidden West"

Der Trailer zu "Horizon Zero Dawn 2" macht Lust auf mehr. Heldin Aloy reitet durch endlose Waldlandschaften, man sieht einen Robo-Flug-Saurier und eine riesige Schildkröte:

(dfl)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen