vor 1 Min.

IBES-Dschungelshow am Montag, 18. Januar 2021: Filip Pavlović im Porträt

Die "IBES-Dschungelshow" läuft aktuell bei RTL. Mit dabei ist auch Filip Pavlović. Hier lesen Sie alle Informationen über den 26-jährigen Kandidaten.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie findet in diesem Jahr "Ich bin ein Star Star - Holt mich hier raus!" in einem anderen Format statt. In der "IBES-Dschungelshow" ziehen die Kandidaten nicht in das Dschungelcamp in Australien ein, sondern müssen sich mit einem Fernsehstudio in der Nähe von Köln begnügen. Auch die berüchtigte Dschungelkrone können die Kandidaten in diesem Jahr nicht gewinnen. Dem Sieger der Show winkt stattdessen ein Ticket zur Teilnahme am Dschungelcamp 2022. Darüber hinaus soll der Ablauf der Sendung sich aber nicht all zu sehr vom gewohnten Format unterscheiden.

Die "IBES-Dschungelshow" gibt es ab dem 15. Januar 2021 bei RTL zu sehen. Zu den Kandidaten der Show gehört unter anderem Filip Pavlović. Was hat der 26-Jährige vor seiner Zeit als Reality-Star gemacht? Hier in unserem Porträt stellen wir Ihnen den Teilnehmer näher vor.

IBES-Dschungelshow: Filip Pavlović wurde durch "Die Bachelorette" bekannt

Filip Pavlovic wurde am 21. Juni 1994 in Hamburg geboren. Er hat kroatische und bosnische Wurzeln und besitzt beide Staatsangehörigkeiten. Der 26-jährige lebt in Hamburg und hat nach seinem Studium der Fitnessökonomie zunächst hauptberuflich als Personal Trainer und Ernährungsberater gearbeitet. Inzwischen leitet der 26-Jährige gemeinsam mit seiner Mutter eine Reinigungsfirma. Sein Kindheitstraum war es, Fußballspieler zu werden, er spielte zwischenzeitlich für die Jugendmannschaften des FC St. Pauli und des Hamburger SV und schaffte es sogar bis in die bosnische U19-Nationalmannschaft. Letztlich musste Pavlović seinen Traum jedoch aufgrund einer Knieverletzung aufgeben.

Seine Fernsehkarriere startete im Jahr 2018. Damals war er einer der Kandidaten von "Die Bachelorette" und lernte vor laufenden Kameras die 34-jährige Nadine Klein kennen. Kurz vor dem Finale war für den 26-Jährigen dann aber Schluss - die "Bachelorette" entschied sich für zwei andere Männer und er musste die Show verlassen.

Porträt: Filip Pavlović versuchte auch als Rapper sein Glück

Nach seiner Teilnahme bei "Die Bachelorette" war Filip Pavlović noch in anderen TV-Formaten zu sehen. So war er unter anderem einer der Kandidaten von "Bachelor in Paradise". Doch auch da wollte es mit der Liebe nicht so recht klappen: Obwohl er gleich mehreren Frauen auf der Insel den Kopf verdrehte, funkte es nicht und der 26-Jährige entschied sich für keine der Damen. Er verließ das Format schließlich freiwillig. Im vergangenen Jahr war Pavlović außerdem in der Show "Like Me – I'm famous" zu sehen, die er am Ende gewann und sich damit ein Preisgeld von 100.000 Euro sicherte.

Neben seiner Arbeit als Geschäftsführer in der Reinigungsfirma seiner Eltern versuchte sich der 26-Jährige auch als Rapper. Ende 2019 brachte er seine erste Single "Benz AMG in Weiß" auf den Markt. Ob er seine Karriere als Rapper weiter verfolgen wird bleibt abzuwarten. Bisher hat Pavlović keine weiteren Songs veröffentlicht.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen