Ibuprofen und Corona? Falschnachrichten auf Whatsapp in Umlauf

Rund um das Coronavirus werden immer wieder Falschnachrichten verbreitet. So rät ein Whatsapp-Kettenbrief von Ibuprofen ab. Das Bundesgesundheitsministerium warnt vor Fakes.

Die Frauenstimme klingt unaufgeregt, freundschaftlich, scheinbar vertrauenswürdig. Am Ende der Sprachnachricht sagt sie: "Ich wollte dir das nur gerne weitergeben und dich bitten, dass du das auch weitergibst. Und ansonsten hoffe ich, dass wir hier alle in unseren unfreiwilligen Ferien das ganz gut organisiert bekommen."

Corona-Falschmeldung wird über Whatsapp verbreitet

Doch was die Frauenstimme zuvor in einer Minute und 40 Sekunden erzählt hat, ist eine Falschnachricht. Sie behauptet, dass es einen Zusammenhang zwischen Corona-Fällen mit schweren Verläufen und dem Schmerzmittel Ibuprofen gebe. Das hätten Ärzte des Wiener Uniklinikums herausgefunden - oder zumindest "stichhaltige Hinweise" darauf. Weil das aber eben keine offizielle Forschung sei, würde die Nachricht aus Angst vor Schadenersatzforderungen durch Pharmaunternehmen zurückgehalten.

Die Behauptung verbreitet sich auf Whatsapp nicht nur als Sprachnachricht, sondern auch in Textform. Und sie ist ein Fake.

Achtung, bei den derzeit kursierenden WhatsApp-Text- und Sprachnachrichten rund um angebliche Forschungsergebnisse der "Wiener Uniklinik" zu einem Zusammenhang zwischen Ibuprofen und Covid19 handelt es sich um #FakeNews, die in keinerlei Verbindung mit der #MedUniWien stehen. — MedUni Wien (@MedUni_Wien) March 14, 2020

Die Medizinische Universität Wien stellte am Samstagmittag über Twitter klar, bei der Nachricht handele es sich "um #FakeNews, die in keinerlei Verbindung mit der #MedUniWien stehen". Viele Twitter-Nutzer bedankten sich für die schnelle Reaktion der Universität, die Unsicherheiten beseitigt habe.

Erst kurz zuvor hatte auch das Bundesgesundheitsministerium vor Falschnachrichten und Panikmache in Zusammenhang mit der Corona-Krise gewarnt. "Achtung Fake News", schrieb das Ministerium am Samstag auf Twitter. "Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit/die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen."

Achtung Fake News

Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT!

Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen. pic.twitter.com/h8bG7ued9N — BMG (@BMG_Bund) March 14, 2020

Ein Sprecherin äußerte sich auch zur Aussage von Minister Jens Spahn, wonach sich alle Reiserückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz selbst für zwei Wochen in Quarantäne begeben sollten. Dabei handele es sich um eine Empfehlung, erklärte die Sprecherin, nicht um eine Anordnung. "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause", hatten Spahn und sein Ministerium am Freitagabend jeweils auf Twitter geschrieben. Dies gelte "unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht". (jako, dpa)

