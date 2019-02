18:32 Uhr

Immer mehr Paare heirateten am Valentinstag Panorama

Am Valentinstag zu heiraten – dazu entschließen sich offenbar immer mehr Paare. Doch ein Datum mit Schnapszahl übertrumpfte 2017 den 14. Februar.

Deutlich mehr Paare in Bayern haben sich 2017 am Valentinstag das Ja-Wort gegeben als noch im Jahr zuvor. Nach Angaben des Landesamts für Statistik in Fürth vom Mittwoch schlossen am 14. Februar 2017 beim Standesamt 165 Paare den Bund fürs Leben. Das waren 141 mehr als am Valentinstag des Vorjahres mit 24 Eheschließungen. Vier gleichgeschlechtliche Paare nutzten 2017 diesen Tag, um eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen.

Der Valentinstag ist nicht der beliebteste Hochzeitstag

Der 14. Februar landete 2017 aber nur auf Platz 107 der beliebtesten Hochzeitstage. Platz eins: das Datum 7.7.2017 mit 2261 Ehen – ein Freitag. Zahlen für 2018 liegen laut Statistikamt noch nicht vor.

Insgesamt wurden in dem Jahr in Bayern 66.790 Ehen geschlossen. Das waren durchschnittlich etwa 183 je Kalendertag. Am häufigsten wählten Paare die Wochentage Freitag (26.666) und Samstag (20.810) aus. Am wenigsten beliebt war der Sonntag mit 336 Eheschließungen. Den 66.790 Ehen standen 22.599 Scheidungen gegenüber. Schwule und lesbische Paare dürfen seit Oktober 2017 in Deutschland heiraten. (dpa)

Kreative Geschenk-Ideen für den 14. Februar finden Sie hier: Valentinstag 2019: Geschenke-Tipps für Männer und für Frauen

Themen Folgen