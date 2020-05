07:03 Uhr

Israel Kamakawiwo'ole: Google feiert den 61. Geburtstag des Sängers mit einem Doodle

Am 20. Mai wäre Israel Kamakawiwo'ole 61 Jahre alt geworden. Google ehrt den Sänger deshalb heute mit einem Doodle.

Das heutige Doodle zeigt den hawaiianischen Ukulelespieler, Singer-Songwriter und Aktivisten Israel „IZ“ Kamakawiwo'ole. Für sein Cover von "Somewhere over the Rainbow" und "What a Wonderful World" wurde der Musiker weltberühmt. Heute würde er seinen 61. Geburtstag feiern.

Israel Kamakawiwo'ole: Ein Cover macht ihn zum Star

Israel Kamakawiwo`ole wurde am 20. Mai 1959 in einem Vorort der Hauptstadt Hawaiis, Honolulu, geboren. Dort wuchs er als Sohn einer einheimischen Familie auf, mit der er die Liebe zur hawaiianischen Musik teilte. Als Teenager begann Israel Kamakawiwo'ole selbst gemeinsam mit seinem Bruder Musik zu machen, wodurch die beiden in ihrer Heimat enorme Popularität gewannen. Ihre Musik fand auf insgesamt 15 Studioalben Platz.

Im Jahr 1988 nahm Israel Kamakawiwo'ole in einer einzigen Aufnahme ein Cover von „Somewhere Over the Rainbow“ auf. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, wie erfolgreich er mit dem Song, den er mit seiner Ukulele begleitete, werden würde. Nur kurze Zeit später entpuppte sich das Cover als Welthit.

Israel Kamakawiwo'ole prägt die hawaiianische Musik bis heute

Hawaii verdankt Israel Kamakawiwo'ole jedoch mehr als nur einen internationalen Hit. Sowohl als Solokünstler als auch mit seiner Band schaffte er es, traditionelle hawaiianische Musik neu zu interpretieren und zu prägen.

Mit nur 38 Jahren starb Israel Kamakawiwo'ole im Jahr 1997 an den Folgen seiner Fettleibigkeit. "Der sanfte Riese", wie er in seiner Heimat genannt wurde, war der erste Nicht-Politiker des Landes, nach dessen Tod die Staatstrauer von der Regierung angeordnet wurde. (AZ)

