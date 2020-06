vor 5 Min.

"Jett: The Far Shore": Release, Trailer, Gameplay

"Jett: The Far Shore" hat Sony für PlayStation 5 angekündigt. Wie läuft das Gameplay? Zu welchem Datum gibt es den Release? Wir sagen es Ihnen. Und: Sie können sich einen Trailer ansehen.

Von Claus Holscher

Sony wird pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 mit der neuen PS5 die kommende Generation seiner Konsole herausbringen. Am 10. Juni 2020 gab es einen ersten Überblick, welche Spiele für die PlayStation 5 erscheinen werden. Auch "Jett: The Far Shore" gehört dazu. Wir geben Ihnen hier einige Infos zum Release und zum Gameplay. Außerdem können Sie sich einen Trailer ansehen.

Release-Termin: Zu welchem Datum erscheint "Jett: The Far Shore"?

Das exakte Release-Datum ist bisher nicht bekannt. Sony hat sich etwas vage auf "Weihnachten 2020" festgelegt. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

"Jett: The Far Shore": Das Gameplay

Das futuristische Action-Adventure stammt von Superbrothers & Pine Scented. Es wird eine interstellare Reise angekündigt, die einem kurz vor der Vernichtung stehenden Volk eine neue Zukunft verspricht.

Dem Playstation Blog ist zu entnehmen, dass die Protagonistin Mei in einen tausendjährigen Schlaf versetzt worden ist. Als sie und ihre Gefährten aufwachen, brechen sie gemeinsam zu einem mythischen Ozeanplaneten am Ufer des Sternenmeeres auf, um dort Schutz zu suchen.

Der Schauplatz bietet diverse Anreize zu Expeditionen - der Spieler muss lernen, sich mithilfe seines Toolsets in die unbekannte Umgebung einzuarbeiten. Das Spiel ist als Open World angelegt, aber die Story folgt trotzdem einem linearen Pfad.

Die Entwickler betonen das Audio und die Haptik von "Jett: The Far Shore". Das 3D-Audio stammt vom Designer Scntfc, die PS5 verfügt zudem über den neuen Dual-Sense-Controller. (AZ)

Der Trailer zu "Jett: The Far Shore"

