vor 33 Min.

Jochen Schweizer sucht Jochen Schweizer in "Der Traumjob"

Jochen Schweizer ist Unternehmer, Extremsportler, Motivationsredner und hat es ins Guinness-Buch geschafft. Nun sucht er in der Fernsehshow "Der Traumjob" jemanden, der so ist wie er.

Von Leonie Küthmann

Stürz dich wie Superman aus einem Helikopter und du hast den Job! "Früher musste jeder Mitarbeiter Bungeespringen, wenn er einen Job in meiner Firma haben wollte", sagt Jochen Schweizer. In der Fernsehshow "Der Traumjob" müssen sich elf Bewerber noch größeren Extremen stellen. Auf ProSieben sucht der 62-Jährige ab Dienstag einen Geschäftsführer für eine seiner Firmen. Einen, der mutig ist, risikofreudig, aber auch ruhig. Einen wie ihn.

Die Jochen Schweizer GmbH ist Deutschlands Marktführer für Erlebnisse: Dinner unter Wasser, Städtetrip, Wandern mit Alpakas. Das sind die ruhigeren Angebote. Aber die Firma trägt nicht umsonst seinen Namen. Denn wo der draufsteht, ist auch viel Jochen Schweizer drin: Hubschrauber selber fliegen, Gleitschirmflüge und vor allem Bungeesprünge. Schließlich gilt Schweizer als Wegbereiter des Bungeespringens in Deutschland, als einer der extremsten Extremsportler.

Unternehmen Jochen Schweizer macht 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr

Geboren wurde er in Ettlingen bei Karlsruhe. Bereits als junger Mann war er Stuntman, liebte Abenteuer und Extremsport. 1997 wurde er ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen, nachdem er einen Bungee-Sprung aus 2500 Metern Höhe gewagt hatte. Zwar ging alles gut, aber irgendwie war das selbst für ihn zu extrem: "Seit diesem Weltrekordsprung habe ich nie wieder einen Sprung oder Stunt für Geld gemacht", sagte er dem Focus. Ihm sei klar geworden, dass er Verantwortung für seine Familie trage. Schweizer ist mit der russischen Literaturwissenschaftlerin Alina Kalashnikova verheiratet und hat fünf Kinder.

Mittlerweile macht sein Unternehmen circa 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr – davor arbeitete er als Versicherungsvertreter und organisierte im Rahmen der Entwicklungshilfe Transporte nach Afrika. Die Jochen Schweizer GmbH gründete er 1985, damals noch unter dem Namen "Kayak Sports Productions". 2003 steckte die Firma in der Krise: Ein Mann starb bei einem Bungee-Sprung auf Schweizers Anlage, weil das Seil gerissen war.

Jochen Schweizer sucht einen Geschäftsführer für eine seiner Firmen

Seine Erfahrungen verarbeitete der Unternehmer in einer Biografie, außerdem ist er Motivationsredner und war bis 2016 Jury-Mitglied in der Serie "Die Höhle der Löwen". Die anderen Juroren nahmen seinen Ausstieg gelassen – er galt am Set als Diva. Er begründete die Entscheidung damit, dass er sich auf den Bau der "Jochen Schweizer Arena" konzentrieren wolle. Der Erlebnispark, in dem man beispielsweise surfen kann, ist mittlerweile fertiggestellt.

Jochen Schweizer sucht in der TV-Show "Der Traumjob" einen Geschäftsführer für eine seiner Firmen. Bild: ProSieben/GABO

Braungebrannt, athletisch, lächelnd – Schweizer sieht aus, wie man sich jemanden vorstellt, der Extremsportler, Unternehmer und Motivationsredner ist. Er selbst bezeichnete sich in Interviews jedoch schlicht als "Hackfresse".

Er hat viel erlebt und denkt nicht ans Aufhören: Neben der neuen Sendung betreibt er verschiedene Sportanlagen, fährt viel Ski und war schon öfter in Videos des Youtubers Cheng zu sehen. Und dem antwortete Schweizer auf die Frage "Welche Frucht wärst du?" ganz einfach: "Eine Superfruit."

Themen Folgen