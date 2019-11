vor 28 Min.

John Legend ist "Sexiest Man Alive" - und ärgert sich darüber

Jedes Jahr kürt die Zeitschrift People den "Sexiest Man Alive". Dieses Jahr fiel die Wahl auf den Sänger John Legend. Der findet die Auszeichnung "nicht sehr nett".

Die US-Zeitschrift People hat den Musiker John Legend ("All of Me") zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Der 40-Jährige sagte der Zeitschrift, er habe zugleich Aufregung und Angst verspürt, als er von der Auszeichnung erfahren habe. "Alle werden mich jetzt auseinandernehmen, um zu checken, ob ich den Titel wirklich verdiene." Auch kokettierte er mit der Frage, ob er ein würdiger Nachfolger des vorherigen Titelträgers Idris Elba sei: "Das ist nicht fair und auch nicht nett!", sagte Legend.

Die Zeitschrift vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor John Legend und Idris Elba wurde der US-Country-Star Blake Shelton als "Sexiest Man Alive" ausgezeichnet, davor US-Schauspieler Dwayne Johnson, die Fußballlegende David Beckham und der australische Schauspieler Chris Hemsworth.

John Legend gewann bereits einen Oscar

Ehefrau Chrissy Teigen reagierte ebenfalls mit viel Humor. "Mein Geheimnis ist gelüftet. Ich habe meinen Traum erfüllt, einmal mit dem Sexiest Man Alive zu schlafen. Eine Ehre", schrieb das 33 Jahre alte Model auf Twitter. Einen Tweet ihres Mannes zu dem Titel kommentierte sie mit: "Ab jetzt geht es nur noch bergab." Legend und Teigen sind seit 2013 verheiratet und haben eine Tochter und einen Sohn.

Es ist nicht Legends erste Auszeichnung: Mit dem Gewinn eines Emmys im vergangenen Jahr erlangte er den sogenannten EGOT-Status. Er hat einen Emmy, mehrere Grammys, einen Oscar und einen Tony-Award im Schrank stehen. Das schafften nur wenige andere. (dpa)

Eine Bildergalerie aller "Sexiest Men Alive" seit 1985 finden Sie hier:

34 Bilder Von Mel Gibson bis Blake Shelton: Die "Sexiest Men Alive" Bild: dpa

Themen folgen