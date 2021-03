vor 33 Min.

Julia Roberts und George Clooney drehen endlich wieder gemeinsam

Julia Roberts und George Clooney stehen wieder zusammen vor der Kamera. Doch in ihrem neuen Film haben sie sich deutlich weniger gern als in Wirklichkeit.

Von Josef Karg

Würde man eine Hitliste der schönsten Schauspieler auf dem Planeten zusammenstellen, würden die beiden ziemlich weit oben rangieren: Julia Roberts und George Clooney eilt aber nicht nur der Ruf voraus, blendend auszusehen, sie gelten in der Branche zudem als clever und sind fast in persona Blockbuster-Garanten.

Denn ein erfolgreicher Film lebt zwar meist von einem glänzenden Drehbuch, oft aber auch von einer grandiosen Besetzung. Und zumindest an Letzterem dürfte es nicht liegen, sollte die romantische Komödie „Ticket To Paradise“ in den Kinos nicht durchstarten.

Roberts und Clooney drehen schon dieses Jahr die Komödie „Ticket To Paradise“

Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Das zumindest berichteten die Filmportale Variety und Deadline.com übereinstimmend. Und auch der britische Regisseur und Drehbuchautor Ol Parker (51, „Mamma Mia! Here We Go Again“) twitterte bereits, dass die Zusammenarbeit für ihn „eine freudige Sache“ sei.

Zoff am Set oder Divenärger dürfte es nicht geben, denn die beiden Schauspielstars mögen sich. Der 59-jährige Clooney und die sechs Jahre jüngere Julia Roberts sind nämlich auch wahren Leben eng befreundet, was vor allem in Hollywood nicht wirklich üblich ist.

George und seine Frau Amal bei der Premiere der Serie "Catch-22" im Jahr 2019. Bild: Jordan Strauss, dpa

Die Mimen haben sich vor 20 Jahren bei den Dreharbeiten zur Krimikomödie „Ocean’s Eleven“ erstmals getroffen. „Wir kannten uns vorher nicht. Die Leute nehmen immer an, das wir das taten“, sagte Clooney später mal in einem Interview. Die beiden sollen sich aber spontan sympathisch gewesen sein und verbrachten in den folgenden Jahren auch abseits des Sets Zeit miteinander, was in der Klatschpresse zu allerlei Gerede führte. Viermal standen die beiden Oscar-Preisträger gemeinsam vor der Kamera – zuletzt in „Money Monster“, einem Thriller der Regisseurin und Schauspielerin Jodie Foster aus dem Jahr 2016.

In Hollywood gab es Gerüchte über ein Techtelmechtel

Die Gerüchte über ein Techtelmechtel dürften zumindest von ihrem nächsten gemeinsamen Film nicht weiter angefacht werden. Denn in dem werden die beiden Hollywood-Stars geschiedene Eheleute spielen.

In „Ticket To Paradise“ reisen Roberts und Clooney in ihren Rollen als Ex-Frau und Ex-Mann gemeinsam nach Bali, um ihre Tochter daran zu hindern, dort zu jung zu heiraten. Sie glauben nämlich, dass ihre eigene Blitzhochzeit vor 25 Jahren ein Fehler war.

Anders als viele hochkarätig besetzte Projekte derzeit ist der Film, der von den Filmstudios Universal Pictures und WorkingTitle produziert wird, übrigens für die Kinoleinwand vorgesehen. Universal Pictures habe sich bewusst dagegen entschieden, den Film an einen Streaminganbieter zu verkaufen, heißt es. (mit dpa)

