Justin Bieber - neues Album "Changes": Release, Tracklist und Lieder

Das neue Album des Superstars Justin Bieber mit dem Namen "Changes" ist erschienen. Hier lesen Sie alle Informationen rund um Release, Tracklist und Lieder.

Knapp fünf Jahre ist es her, dass Justin Bieber sein letztes Album veröffentlicht hat - nun dürfen sich die Fans über Nachschub freuen. Mit "Changes" ist Biebers fünftes Studioalbum erschienen. Das Album sei "ganz anders als alle bisherigen", verriet der Sänger bereits vor offiziellem Verkaufsstart.

Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Release-Datum, Lieder und Tracklist des Albums in der Übersicht.

Neues Album von Justin Bieber: Release-Datum

Die neuen Lieder des Kanadiers erschienen am 14. Februar 2020 auf dem Album "Changes". Ab Mai 2020 startet der 25-Jährige zudem auf eine fünfmonatige Tour quer durch die USA und Kanada. Im Rahmen der Tournee wird Bieber in insgesamt 45 Städten auftreten. Als einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehende Platte erteilte er mit dem Song "Get Me", die als Singleauskopplung erschienen ist. Darauf ist neben Bieber selbst auch R’n’B-Sängerin Kehlani zu hören, die den Sänger gemeinsam mit Jaden Smith auf seiner Konzerttour begleiten wird.

Justin Bieber-Album, Tracklist: Welche Lieder sind auf "Changes" zu hören?

Bereits vor Erscheinen des neuen Albums wurden alle 17 Lied-Titel veröffentlicht. Die Tracklist in der Übersicht:

All Around Me (2:16) Habitual (2:48) Come Around Me (3:21) Intentions feat. Quavo (3:33) Yummy (3:31) Available (3:15) Forever feat. Post Malone & Clever (3:40) Running Over feat. Lil Dicky (3:00) Take It Out On Me (2:58) Second Emotion feat. Travis Scott (3:23) Get Me (3:06) E.T.A. (2:56) Changes (2:15) Confirmation (2:50) That's What Love Is (2:45) At Least For Now (2:30) Yummy Summer Walker Remix (3:29)

Produziert wurde das fünfte Studioalbum des kanadischen Sängers von RBMG/Def Jam Recordings. (AZ)

