Justin Bieber und Hailey Baldwin bestätigen Verlobung Panorama

Justin Bieber und Model Hailey Baldwin sind verlobt. Gerade einmal vier Wochen sind der Popstar und das Model ein Paar, 2016 waren sie aber bereits kurz liiert.

Jetzt ist es offiziell: Justin Bieber hat sich mit Hailey Baldwin verlobt. Mit einer öffentlichen Liebeserklärung und einem Bekenntnis zum christlichen Glauben hat der Teenieschwarm Justin Bieber seine Verlobung mit Hailey Baldwin bestätigt. "Du bist die Liebe meines Lebens", schrieb der kanadische Sänger am Montag auf Instagram an die Adresse des US-Models. "Mein Herz gehört ganz und gar Dir, und ich werde dich immer an erste Stelle setzen." US-Medien hatten bereits zuvor von der Verlobung berichtet.

Justin Bieber bestätigt Verlobung mit Hailey Baldwin

Er sei "fest entschlossen", den Rest seines Lebens mit dem Model zu verbringen und sie mit "Geduld und Zuneigung" zu lieben. "Ich bin soooo in alles an Dir verliebt", schrieb der Teenie-Schwarm in seiner Liebesbekundung. Er verspreche, "unsere Familie mit Ehre und Redlichkeit zu führen" und sich durch Jesus leiten zu lassen. Ein Foto zu dem Eintrag zeigt Baldwin auf dem Schoß des Sängers sitzend, ihn liebevoll küssend.

Der lange Eintrag ist gespickt mit Bekundungen zum christlichen Glauben. Auch die Tochter des gläubigen Schauspielers Stephen Baldwin sparte in ihrer Antwort auf die öffentliche Liebeserklärung nicht mit religiösen Andeutungen. "Ich bin nicht sicher, was ich im Leben angestellt habe, um solches Glück zu verdienen. Aber ich bin Gott so vollkommen dankbar, dass er mir eine solch unglaubliche Person geschenkt hat, mit der ich mein Leben teilen darf!"

Not sure what I did in life to deserve such happiness but I am so utterly grateful to God for giving me such an incredible person to share my life with! No words could ever express my gratitude. ❤ 9. Juli 2018

Mehr als 8,5 Millionen Nutzer setzten in den ersten Stunden ein "Like" unter den Instagram-Eintrag Biebers, darunter seine Kollegen Shawn Mendes, Demi Lovato, Charlie Puth und Martin Garrix. US-Sängerin Ariana Grande kommentierte: "Huuuurraaaaaaaa".

Justin Bieber: Verlobung mit Hailey Baldwin auf den Bahamas

Wie das Promiportal TMZ bereits am Samstag berichtete, hielt der 24-Jährige, der neuerdings längere Haare und Schnurrbart trägt, am Wochenende auf den Bahamas um die Hand seiner 21-jährigen Freundin an. Das Promi-Portal veröffentlichte ein Foto von Baldwin mit einem funkelnden Ring am Finger.

Der kanadische Sänger soll demnach am Samstag bei einem Abendessen in einem Restaurant um die Hand des Models an. Das Portal zitierte Augenzeugen in dem Restaurant, die angaben, Biebers Bodyguards hätten alle aufgefordert, ihre Handys während des Antrags wegzulegen. Ein Sprecher des Sängers äußerte sich nicht zu dem Bericht, Verwandte des Paars deuteten aber an, dass der Bericht stimme.

"Stolz ist eine Untertreibung! Gespannt auf das nächste Kapitel!", schrieb Biebers Vater Jeremy Bieber bei Instagram und fügte ein Bild seines Sohnes bei. Biebers Mutter Pattie Mallette schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe."

Love Love Love Love Love Love Love. — Pattie Mallette (@pattiemallette) 7. Juli 2018

Der kanadische Popstar ist seit einem Monat mit Hailey Baldwin liiert. Die 21-Jährige ist die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin und die Nichte von Schauspielstar Alec Baldwin. Bieber und Baldwin, die schon 2016 kurz miteinander liiert waren, wurden in den letzten Wochen häufig zusammen gesehen. Baldwin war zwischenzeitlich mit dem kanadischen Sänger Shawn Mendes liiert, Bieber mit Selena Gomez.

Justin Bieber hat unter Promi-Status gelitten

Anfang des Jahres kursierten noch Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback von Justin Bieber und Selena Gomez. Die Sängerin Selena Gomez hatte mit einem Instagram-Post am 24. Geburtstag von Justin Bieber die Spekulationen über ein Liebes-Comeback der beiden Popstars angeheizt. Von 2011 bis 2014 führten die beiden eine On-Off-Beziehung, waren also immer wieder zusammen und getrennt. Die Nachricht über Justin Biebers angebliche Verlobung mit Hailey Baldwin dürfte daher auch seine Ex-Freundin überrascht haben.

Bieber, der als Teenager entdeckt und zum Star wurde, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit seinem Promi-Status zu kämpfen. Er lieferte sich zum Teil auch körperliche Auseinandersetzungen mit Paparazzi und bat seine Fans um Verständnis, keine Selfies mehr mit ihnen machen zu wollen. "Ich fühle mich wie ein Tier im Zoo", erklärte er vor zwei Jahren. "Ich schulde niemandem ein Foto." Im Mai erklärte er seinen Fans auf Instagram, sie sollen sich nicht täuschen lassen und denken, das Leben von Stars sei besser. (dpa/afp)

