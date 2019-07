vor 35 Min.

Karel Gott wird 80: "Die goldene Stimme aus Prag" feiert Geburtstag

Der tschechische Schlagersänger Karel Gott muss sich mit dem Klischee der „Goldenen Stimme aus Prag“ herumschlagen. Jetzt feiert er seinen runden Geburtstag.

Von Rupert Huber

Wer ein Kind der 70er Jahre ist, bekommt die Zeichentrickserien jener Jahre und vor allem die damit verbundenen Schlager wohl nicht aus dem Kopf: „Hey Hey Wickie hey Wickie hey. Zieh fest das Segel an!“. Starke Männer, ja. Als süß wird eine kleine Schweizerin angesehen: „Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge.“ Unbestrittene Königin aber ist eine Biene: „Maja fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt“, sang Karel Gott, der mit dem Lied eine Liebeserklärung an das mittlerweile bedrohte Insekt trällerte.

Vor gut 40 Jahren summte die „kleine, freche, schlaue Biene Maja“ erstmals über deutsche Fernsehschirme. Seither erfreuen sich viele Millionen von Erwachsenen und Kindern an den Abenteuern des Tierchens. Und stets hat man den Tschechen Karel Gott im Ohr, dem sein Erfolg bei Kindern wichtig ist: „Kinder sind ein aufrichtiges Publikum – sie sagen, was sie denken.“ Weckt man ein Kind dieser Zeit nachts um drei Uhr auf mit der Bitte, in einer Sekunde einen Karel-Gott-Hit zu nennen, wird das „Die Biene Maja“ sein. So wie es anderen Schlagermigranten erging (Costa Cordalis: „Anita“) und noch ergeht (Bata Illic: „Michaela“).

Karel Gott hat mit rund hundert Gästen schon mal vorgefeiert

Am Sonntag wird Karel Gott 80 Jahre alt. Und er hat schon mal in Prag vorgefeiert, zusammen mit rund hundert prominenten Gästen und Landsleuten. Sogar der Eishockey-Altstar Jaromir Jagr stieß auf den Unterhaltungskünstler an. Nach der Feier flog Karel Gott nach Sardinien, um an einer neuen Autobiografie zu schreiben.

Glück hatte er, dass seine gesanglichen Fähigkeiten nicht unentdeckt blieben. Denn der singende Pilsener absolvierte erst eine Ausbildung zum Elektroinstallateur, bevor er sich auf Ochsentour durch Kaffeehäuser begab. Mit Erfolg: Ein dreijähriges Gesangsstudium am Prager Konservatorium ebnete ihm den Weg zu einer Karriere, die 1963 mit dem Sieg beim tschechoslowakischen Publikumspreis begann, der „Goldene Nachtigall“ hieß und sich irgendwie sozialistisch anhörte.

Vor gut 40 Jahren summte die „kleine, freche, schlaue Biene Maja“ erstmals über deutsche Fernsehschirme. Karel Gott wurde von dem Erfolg des Songs selbst überrascht. Bild: Bernd Wüstneck, dpa (Archiv)

Schlagersänger Karel Gott erkrankte 2015 an Krebs

Mit dem Klischee „Die Goldene Stimme aus Prag“ lebt er ungern. Obwohl nicht der optisch attraktivste Interpret, eroberte er mit seiner romantischen Stimme die Herzen der Frauen, die dem Teenager-Alter entwachsen waren: Rückblick mit viel Sahne: „Weißt Du, wohin?“, „Babicka“, und „Lady Carneval“.

Politisch verhielt er sich ungeschickt. Vor dem sowjetischen Einmarsch in die CSSR im August 1968 hatte Karel Gott sich zunächst für den Prager Frühling ausgesprochen, wandte sich aber später öffentlich gegen die demokratischen Ideen der „Charta 77“. Seinen Schlager-Erfolgen tat das keinen Abbruch.

2015 wurde bekannt, dass der Vater von vier Töchtern an Krebs erkrankt war. Nach einer mehrmonatigen Behandlung gilt er nach Ansicht der Ärzte als geheilt. Mitgeholfen hat, auch wenn es sich nach einem Schlagertext anhört, Gotts zweite Ehefrau Ivana: „Sie hat zu mir gehalten in den schwersten Zeiten meines Lebens.“

