08:22 Uhr

Kein "Maybrit Illner" heute: Warum fällt die Sendung aus?

Maybrit Illner und ihre Gäste diskutieren normalerweise donnerstags über ein aktuelles Thema. Warum fällt die Sendung heute am 28.02.19 aus? Und wann kehrt sie zurück?

"Maybrit Illner" gehört für viele Menschen fest zum Donnerstagabend. Schließlich diskutieren dann prominente Gäste normalerweise über ein politisches Thema. Wer heute am 28.02.19 das ZDF einschaltet, wird die Talkshow aber nicht sehen können: Sie fällt heute aus.

Warum fällt "Maybrit Illner" heute aus?

Schuld ist der Karneval beziehungsweise die Weiberfastnacht heute. Das ZDF zeigt mit "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" nämlich die Traditionssitzung aus Köln, bei der Hunderte Frauen feiern. Die Sendung läuft von 20.15 bis 22.45 Uhr. Danach laufen das "heute journal" und "Markus Lanz".

Das bedeutet aber auch, dass sich "Maybrit Illner" nicht in einer längeren Pause befindet. Ab dem kommenden Donnerstag ist die Talkshow wieder zu sehen. Wer dennoch nicht auf die Talkrunde verzichten möchte, kann die Folge der vergangenen Woche in der Mediathek nachholen. Hier erfahren Sie noch einmal, worum es ging und welche Gäste dabei waren.

"Maybrit Illner": Das waren Gäste und Thema in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche ging es bei "Maybrit Illner" um die Frage: "Die fetten Jahre sind vorbei – wofür ist noch Geld da?". Es wurde thematisiert, welche Projekte sich die Bundesregierung in den nächsten Jahren noch leisten kann.

Bis zum Jahr 2023 fehlen Deutschland etwa 25 Milliarden im Bundeshaushalt. Deutschland rutschte schon Ende 2018 nur knapp an einer Rezession vorbei – die Konjunktur stagniert, die Steuereinnahmen sinken. Dabei stehen in Bund und Ländern eine Reihe teurer und dringend notwendiger Projekte an: Bundeswehr, Kohleausstieg, Klimaschutz und Digitalisierung werden Milliarden kosten. Wie das alles finanziert werden soll?

Diese Gäste von Maybrit Illner haben versucht, das zu beantworten:

Olaf Scholz: Der SPD-Bundesfinanzminister hat selbst vorgerechnet, dass der Bundesrepublik in den nächsten Jahren Geld fehlen wird, um Großprojekte zu stemmen. Doch nicht zuletzt aus seiner Partei kommen immer wieder Vorschläge zu Reformen bei Rente oder Arbeitslosengeld, die viel Geld kosten würden.

Manfred Weber: Der CSU-Politiker geht als Spitzenkandidat der EVP in die Europawahl.

Katrin Göring-Eckardt: Die Grünen-Politikerin ist Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Bundestag.

Carolin Roth: Die Journalistin beschäftigt sich beruflich vor allem mit den Themen Wirtschaft und Finanzen.

Clemens Fuest: Ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Chef des ifo-Institus. (Lesen Sie dazu auch: Konjunktur-Experte Fuest: "Jetzt rumpelt es" )

Maybrit Illner live im TV und im Stream sehen

Maybrit Illner ist im ZDF normalerweise am Donnerstag um 22.15 Uhr zu sehen und behandelt aktuelle politische Themen. Die Talkshow läuft bereits seit 1999, trug bis 2007 aber noch den Namen "Berlin Mitte".

"Maybrit Illner" lässt sich im Free-TV im ZDF sehen. Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann gratis den frei verfügbaren Live-Stream des Senders nutzen, den Sie hier auf dieser Seite aufrufen können. Bereits ausgestrahlte Ausgaben lassen sich außerdem in der Mediathek nachholen. (AZ)

