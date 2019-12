vor 52 Min.

"Kitchen Impossible" 2019: Start, Sendetermine, Köche, Live-Übertragung und Weihnachts-Edition

Im Dezember 2019 gibt es drei neue Folgen von "Kitchen Impossible" auf Vox. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Köche und Weihnachts-Edition gibt es hier.

Dezember 2019: Insgesamt wird es bei Vox diesen Monat drei neue Folgen von "Kitchen Impossible" geben. Zwei davon laufen im gewohnten Format, bei der dritten handelt es sich um eine "Weihnachts-Edition". Welche Köche werden in den Live-Shows gegen Tim Mälzer antreten? Welches sind die Sendetermine der neuen Folgen? Was dürfen die Zuschauer bei der neuen "Weihnachts-Edition" erwarten? Antworten auf alle Fragen haben wir hier für sie im Überblick.

"Kitchen Impossible" live: Start und Sendetermine der Übertragungen

An folgenden Sonntagen können Sie "Kitchen Impossible" noch in diesem Jahr im TV sehen: Am 1. und 8. Dezember, um jeweils 20.15 Uhr auf Vox. 2020 wird es weitere kulinarische Herausforderungen für den Hamburger Starkoch und seine Kontrahenten bei "Kitchen Impossible geben. Unter anderem wird TV-Star und Koch Steffen Henssler erstmals gegen Mälzer antreten.

Außerdem: Tim Mälzer und Tim Raue sind ab dem 15. November mit einer weiteren Kochshow im deutschen TV zu sehen. Bei "Ready to Beef" treten Spitzenköche aus ganz Deutschland gegeneinander an. In drei kurzen Kochrunden müssen sie ein Menü auf Sterneküchenniveau kreieren. Hier erfahren Sie mehr über "Ready to Beef".

Die Gegner: Welche Köche stehen bei "Kitchen Impossible" 2019 am Herd?

In der Folge vom 1. Dezember kommt es zum erneuten Duell mit Peter Maria Schnurr. Die Kontrahenten bekommen eine schwarze Box in Abbadia San Salvatore ( Italien), Paris (Frankreich), Bodenmais (Deutschland) und in Breslau (Polen) überreicht.

Am 8. Dezember geht der Kampf um die Koch-Ehre zwischen Tim Mälzer und Nenad Mlinarevic weiter. Den Köchen wird in Cullen Bay (Schottland), Budapest (Ungarn), Neapel (Italien) und Kobarid (Slowenien) ein unbekanntes Gericht zum Nachkochen serviert.

"Kitchen Impossible" im Dezember 2019 im Live-TV und Stream

"Kitchen Impossible" lässt sich live im TV auf Vox sehen. Der Live-Stream des Senders läuft hier auf dieser Seite über TV Now Premium. Dieser Dienst ist nur in einer Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach fallen 4,99 Euro pro Monat an.

Die Weihnachts-Edition von "Kitchen Impossible"

Zum Jahresabschluss erwartet Fans der Kochshow noch eine "Weihnachts-Edition" von "Kitchen Impossible". Am Sonntag, den 15. Dezember 2019 stellen sich Tim Mälzer und Mario Lohninger sowie Roland Trettl und Tim Raue der Herausforderung, in Teams an den entlegensten Orten regionale Weihnachtsgerichte perfekt nachzukochen.

Für Mälzer und Lohninger geht es nach Montreal (Kanada). Team Trettl und Raue zieht es in der Nähe von Moskau (Russland), um eine kulinarische Aufgabe zu lösen. Wer am Ende gewonnen hat, erfahren die vier Köche erst im Anschluss. Denn zurück in der Heimat angekommen, verbringt das Quartett einen gemeinsamen Koch- und Weihnachtsabend, bei dem sie nicht nur auf ihre kulinarischen Reisen zurückzublicken, sondern auch gemeinsam kochen, sich gegenseitig beschenken. Und natürlich stellen sie sich die Frage: Welches Duo hat sich den Sieg geschnappt?

Die Weihnachts-Edition von "Kitchen Impossible" läuft zur Primetime um 20.15 Uhr bei Vox. (AZ)

