"Kitchen Impossible" gestern am 16.2.20 in Folge 2: Mälzer gewinnt gegen Keller

" Kitchen Impossible" ging gestern am 16.2.2020 mit Folge 2 weiter und das Duell hieß: Tim Mälzer vs. Franz Keller. "Alter, alter, alter, alter, alter Mann", begrüßte Tim Mälzer seinen Konkurrenten. Dieser hatte nur ein Wort zu entgegnen: "Schnauze".

Der 70-jährige Franz Keller kann auf eine lange Karriere mit etlichen Auszeichnungen zurückblicken.

"Kitchen Impossible" 2020 gestern am 16.2.2020: Nachschau von Folge 2

Das sind die Informationen zur gestrigen Folge:

Inhalt

Gestern trat Tim Mälzer gegen Franz Keller an. Er ist mit seinen 70 Jahren der älteste unter den Spitzenköchen von Staffel 5 und arbeitete unter anderem in Frankreich und Italien. Das waren die Stationen:

Mälzer : Nikosia ( Zypern ), Vogtsburg im Kaiserstuhl ( Deutschland )

: ( ), Vogtsburg im ( ) Keller : Nuits-Saint-Georges ( Frankreich ), Dénia ( Spanien )

Wer hat gewonnen?

Das Duell der Generationen geht am Ende hauchdünn aus. Nachdem Keller zunächst in Frankreich den Himmel erlebt, hat er mit der zweiten Aufgabe in Spanien zu kämpfen. Mälzer gewinnt daher mit einem knappen Vorsprung gegen Keller und sichert sich damit den Sieg.

