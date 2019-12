17:11 Uhr

Kleinkind auf Socken trägt Baby durch die Kälte Alaskas

In Alaska fallen die Temperaturen regelmäßig tief in den zweistelligen Minusbereich.

Ein fünfjähriges Kind hat in Alaska ein Baby bei minus 35 Grad durch die Kälte getragen. Beide wurden durch die niedrigen Temperaturen verletzt.

Nur auf Socken und dünn bekleidet hat ein fünfjähriges Kind in Alaska bei minus 35 Grad ein Baby Hunderte Meter durch die Kälte getragen. Wie die New York Times am Sonntag (Ortszeit) berichtete, waren die Kinder in dem Ort Venetie allein gelassen worden. Beide erlitten durch die niedrigen Temperaturen Verletzungen. Eine vollständige Genesung werde aber erwartet, sagte ein Polizeisprecher der Zeitung.

Noch ist unklar, was den beiden Kindern in Alaska passiert ist

Einem Polizeibericht zufolge waren die Kinder allein zu Hause, als der Strom ausfiel. Aus Angst sei das Kind mit dem 18 Monate alten Baby auf dem Arm zu seinem Nachbarn gelaufen. Dieser wohne etwa 800 Meter entfernt. Laut der Zeitung hat er sich um die Kinder gekümmert, bis die Polizei nach mehr als zwölf Stunden den abgelegenen Ort im Nordosten Alaskas erreichte. Die Polizei nahm eine 37-Jährige wegen Kindeswohlgefährdung fest. Ob es sich bei der Frau um die Mutter der Kinder handelt und ob die Kinder verwandt sind, war zunächst unklar. (dpa)

