vor 18 Min.

Konzert von Sting in München abgesagt

Der britische Musiker Sting muss aus gesundheitlichen Gründen den Auftritt auf dem Tollwood-Festival absagen. Was die Fans nun mit ihren Tickets machen können.

Der Auftritt des britischen Musiker Sting am Mittwoch, 10. Juli, auf dem Tollwood-Festival in München ist abgesagt worden. Wie der Veranstalter mitteilte, kann Sting aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. "Nach der Absage eines Konzertes in Belgien kann Sting auf Anweisung seiner Ärzte auf dem Tollwood Sommerfestival nicht auftreten."

Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Einen Ersatztermin werde es nicht geben. Sting ist unter anderen mit den Songs "Shape of my Heart" und "Englishman in New York" weltberühmt geworden. (AZ)

