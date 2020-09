vor 49 Min.

Kranke Geschäfte im ZDF: TV-Termin, Handlung, Schauspieler

"Kranke Geschäfte" läuft am 28.9.2020 im ZDF. TV-Termin, Handlung, Darsteller - hier in der Vorschau lesen Sie alle Infos.

Von Elisa Jebelean

"Kranke Geschäfte" ist eine Kombination aus Politkrimi und Familiendrama und läuft am 28. September im ZDF - kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit. Der von wahren Ereignissen inspirierte deutsche Fernsehfilm befasst sich mit einem emotionalen Thema: Medikamentenversuche an kranken Patienten in der DDR. Während die DDR die teils fragwürdigen Versuche durchführte, griff die internationale und westdeutsche Pharmaindustrie auf die Ergebnisse zu. "Kranke Geschäfte" spielt in den 80er Jahren und setzt sich kritisch mit dem brisanten Thema deutsch-deutscher Geschichte auseinander.

Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller spielen mit? Gibt es eine Übertragung im Stream? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Kranke Geschäfte".

"Kranke Geschäfte": TV-Termin und Übertragung im Fernsehen und Stream

"Kranke Geschäfte" wird am Montag, 28. September, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Falls Sie an dem Datum keine Zeit haben: Der Film ist auch in der ZDF-Mediathek im Gratis-Stream zu sehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Drehbuch stammt von Johannes Betz; Urs Egger hat Regie geführt. Der Fernsehfilm dauert insgesamt 105 Minuten.

Handlung beim ZDF-Film "Kranke Geschäfte"

Im Mittelpunkt der Handlung steht Familie Glaser, deren Tochter Kati an Multiple Sklerose erkrankt ist. Ihr Vater Armin und seine Frau Marie hoffen auf eine neuartige Behandlung und vertrauen Dr. Sigurd ihre Tochter an. Bald wird die Familie allerdings misstrauisch: Kati spürt teilweise ihre Beine nicht mehr und es werden ihr etliche Spritzen verabreicht. Als linientreuer Oberleutnant der Stasi nutzt Armin sein Netzwerk aus um an Informationen zu kommen und trifft dabei auf unangenehme Wahrheiten: westdeutsche Pharmafirmen testen noch nicht zugelassene Medikamente an DDR-Bürgern. Während Armin weiter nach Antworten sucht, werden gefährliche Akteure auf ihn aufmerksam.

Schauspieler von "Kranke Geschäfte": Hier die Darsteller und Besetzung im Überblick

Alle Schauspieler sehen Sie hier in der Übersicht:

Rolle Schauspieler Armin Glaser Florian Stetter Marie Glaser Felicitas Woll Kati Glaser Lena Urzendowsky Dr. Sigurd Corinna Harfouch Staatssekretär Jörg Schüttauf Florian Diller Johannes Allmayer Günther Jungclausen Matthias Matschke Elmar Weisbrand Alexander Beyer Oberst Peterhans Stephan Grossman Niki Amber Bongard Schwester Ingeborg Nina Gummich Clemens Markow Sebastian Hülk Prof. Warsinsky Falk Rockstroh Fr. Zimmermann Sanne Schnapp Rainald Necker Udo Samel

Trailer zu "Kranke Geschäfte"

Den offiziellen Trailer zu "Kranke Geschäfte" finden Sie hier in der ZDF-Mediathek. Ab dem 21. September ist der gesamte Film zu sehen.

