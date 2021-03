vor 32 Min.

Kritik zum Kiel-Tatort gestern: "Spannend und engagiert"

Borowski und Sahin machten im Kiel-Tatort gestern Jagd auf einen Frauenhasser. Das ist spannend und beklemmend zugleich. Die Tatort-Kritik.

Am Vorabend des Weltfrauentags ging es in "Borowski und die Angst der weißen Männer", dem Tatort gestern, um die düstere Welt von militanten Frauenhassern. Dabei ging es in dem Krimi weniger um die Frage, wer die Frau getötet hat, sondern um die Frage, warum der Täter zum Mörder wurde.

Der Kiel-Tatort der mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichneten Regisseurin Nicole Weegmann zeigte in bedrückender Weise auf, wie sich ein eigentlich nicht einmal unsympathischer Parkhaus-Mitarbeiter von Hassbotschaften aus dem Netz ("Du nimmst, was Dir biologisch zusteht", "Du hast keine Angst - vor niemandem. Sie haben Angst vor Dir") verleiten ließ - und bekommt dafür viel Lob. Die Pressestimmen.

Kritik zum Kiel-Tatort gestern: "Aufwühlendes Panorama des Frauenhasses"

Auch wenn wir uns gerade bei diesem Thema ein paar vitalere weibliche Charaktere gewünscht hätten: ein aufwühlendes Panorama des Frauenhasses. Der Spiegel

Zum Weltfrauentag am 8. März geht's im Kieler Tatort um Frauenhass und seine vielen Facetten – ein aktuelles und wichtiges Thema, das Borowski und Sahin ruhig, aber eindringlich angehen. Stern

Beim Versuch, frauenverachtende Tendenzen in diversen Facetten auszuleuchten, subsumiert diese am Vorabend des internationalen Frauentags ausgestrahlte Folge etwas viel unter diesem Thema. Neue Zürcher Zeitung

Stehen noch vor Rätseln: Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik). Bild: Christine Schroeder, NDR

Bewertung: Ein Tatort zwischen Krimi-Unterhaltung und Anspruch

Zum Weltfrauentag, wenn schon, denn schon, lieber NDR, hätte dieser Tatort auch mal heißen dürfen: "Sahin und die Angst der weißen Männer". Süddeutsche Zeitung

Mit "Borowski und die Angst der weißen Männer" hat die ARD die richtige Balance zwischen Krimi-Unterhaltung und Anspruch gefunden. Denn was Borowski und Sahin aufdecken, ist bei aller TV-gerechten Dramatisierung alles andere als eine Plattitüde. Der Tagesspiegel

Tatort-Kritik: "In Teilen etwas überfrachtet"

Er will aufklären, will Haltung zeigen, diskutiert werden. Mit diesen drei Mühlrädern um den Hals ist noch jeder Tatort in der Kieler Förde oder im jeweils nächstliegenden Gewässer untergegangen. Welt

Als aktueller Gesellschaftskrimi in Teilen etwas überfrachtet, unterm Strich dennoch spannend und engagiert umgesetzt. ntv

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Christine Schroeder, NDR

Kritik und Pressestimmen zu den letzten Tatort-Folgen am Sonntag

