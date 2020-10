08:49 Uhr

LUKE! Die Greatnightshow, Folge 2: Heute am 30.10.2020 mit der "Halloween - Gamenight"

Komiker Luke Mockridge läuft am 30.10.2020 mit seiner "LUKE! Die Greatnightshow": Die Sonderausgabe heißt "Halloween - Gamenight". Alle Infos in unserer Übersicht.

"LUKE! Die Greatnightshow": Wann kommt die Sendung "Halloween - Gamenight"?

Folge 2 von der "LUKE! Die Greatnightshow" mit der Sonderausgabe "Halloween - Gamenight" kommt am Freitag, 30.10.2020, auf Sat.1 um 20.15 Uhr. Einen Tag vor dem eigentlichen Halloween.

"LUKE! Die Greatnightshow": Folge 2 heißt "Halloween - Gamenight"

Wie der Titel verrät, wird es in Folge 2 der "LUKE! Die Greatnightshow" um Halloween in Verbindung mit passenden Challenges gehen. Dafür muss Luke Mockridge die Moderation an Andrea Kaiser und Simon Pearce abgeben. Der Komiker selbst geht stattdessen mit den drei Gästen, Sophia Thomalla, Evelyn Burdecki und Ross Antony, im "Camp Blood" zelten.

Dort erwartet sie unter anderem ein Death-Metal-Quiz, ein verrückter Professor, süß-saure Überraschungen und sie müssen im Folter-Sarg Probe liegen. Was das genau bedeutet, finden die Zuschauer heute Abend heraus.

"LUKE! Die Greatnightshow": Staffel 2 gestartet

Am 23.10.2020 ist Staffel 2 von "LUKE! Die Greatnightshow" gestartet. Komiker Luke Mockridge führt als Moderator und Aufgabensteller durch die Sendungen, die alle unter einem speziellen Motto stehen. Nächsten Freitag, 6.11.2020, heißt es in Folge 3 " Deutschland lacht" um 20.15 Uhr auf Sat.1.

"LUKE! Die Greatnightshow": Die Sendetermine von Staffel 2

Das sind die weiteren Sendetermine von Staffel 2 der "LUKE! Die Greatnightshow":

Ausgabe Datum Family Games 23.10.2020 Halloween - Gamenight 30.10.2020 Deutschland lacht 6.11.2020 Luke – Die Band 2020 13.11.2020 Luke vs. Köln 20.11.2020

