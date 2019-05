11:42 Uhr

Landwirt stürzt mit Traktor einen Berghang hinunter

Im Allgäu ist ein Mann mit seinem Traktor rund 50 Meter einen Hang hinunter gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Bei Arbeiten an einem Allgäuer Berg hat sich ein Landwirt mit seinem Traktor überschlagen und ist rund 50 Meter den Hang hinunter gestürzt. Ein Hubschrauber brachte den 54-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann hatte am Wertacher Hörnle (Landkreis Oberallgäu) unter den Schneemassen zerstörte Bäume aufgeräumt. Dabei kippte seine Maschine am Samstag auf mehr als 1400 Metern Höhe seitlich ab und überschlug sich mehrmals. Nach rund 50 Metern kam der Traktor auf den Reifen wieder zum Stehen. (dpa)

Themen Folgen