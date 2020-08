vor 3 Min.

"Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!": Vorschau, Sendetermine - Folge 13

Langweilig war es nie bei den beiden, nun heißt es "Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" Vox hat die Hochzeitsvorbereitungen beobachtet, wir liefern Ihnen in dieser Vorschau alle Infos zu den beiden Akteuren und der TV-Sendung.

Von Claus Holscher

Spätestens seit " Let's Dance" 2020 sind sie einem breiten TV-Publikum ein Begriff: "Laura & Der Wendler", auch bekannt als Laura Müller und Michael Wendler. Jetzt wird geheiratet! Vox war bei den Hochzeitsvorbereitungen dabei, wir versorgen Sie in dieser Vorschau mit Details zur Sendung und zu den glücklichen Verlobten.

Sendetermine von "Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!": Wann läuft die TV-Sendung?

"Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" startete am 22. Juni. Die Show ist auf 15 Folgen angelegt und jeden Dienstag bei TVNow mit neuen Folgen zu sehen.

"Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" ist ein Spin-Off der bisher sechsteiligen RTL-Serie über Laura Müller und Michael Wendler. Die Shows und Serien der Sendergruppe (unter anderem RTL, Vox, n-tv,) können im Browser gestreamt und normalerweise bis zu sieben Tagen nach Sendung kostenlos bei TVNow abgerufen werden. Die einfache Premium-Version kostet nach Ablauf eines Testzeitraums 4,99 Euro pro Monat, die Luxus-Ausgabe Premium Plus schlägt mit 7,99 Euro zu Buche.

Vorschau: Worum geht es in der TV-Show "Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!"?

Endlich! Manche glaubten bereits, es würde nie mehr passieren, doch nun ist es so weit: "Laura & Der Wendler" schließen den Bund fürs Leben. So sagt man doch, oder?

Nach knapp zwei Jahren Beziehung wagen die beiden den nächsten, den ganz großen großen Schritt in ihre gemeinsame Zukunft: Sie wollen heiraten. Aber die Zeit rennt! Bereits im Sommer soll die Traumhochzeit des Paares in Las Vegas stattfinden. Bis dahin ist noch einiges zu tun.

Die neue Doku-Soap "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" wurde von Vox mit blumigen Worten angepriesen: In der Show "ist der Zuschauer hautnah bei den Hochzeitsvorbereitungen der beiden Turteltauben dabei. Ob Antrag oder Junggesellenabschied, Laura Müller und Michael Wendler geben intime Einblicke in ihre emotionale Reise zum Traualtar.

Dabei ist längst nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen! Die Zeit bis zur Trauung ist knapp und es gibt einige Hürden für das junge Glück: Neben den Hochzeitsvorbereitungen arbeitet das Paar mit Hochdruck an Michaels neuem Album. Zwischen Tisch-Deko und Ton-Studio kann es schon einmal stressig werden. Eine Belastungsprobe für die Beziehung des Promi-Paares? Außerdem gilt für die USA ein Einreiseverbot, ist die Hochzeit jetzt in Gefahr?"

"Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" - Was wissen wir über Laura Müller?

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren. Sie wird gemeinhin als "It-Girl" oder Reality-Show-Teilnehmerin bezeichnet. Ihr wirklicher Name ist seit ihrer standesamtlichen Trauung mit Michael Wendler im Juni 2020 übrigens Laura Norberg, weil Michael Wendler in seiner Ehe mit Ex-Frau Claudia Norberg deren Namen angenommen hatte und amtlich demzufolge Michael Norberg heißt. Das klingt nicht nur kompliziert, sondern hat auch in Claudia Norbergs Familie erhebliches Befremden ausgelöst.

Laura Müller ist in diversen Doku-Soaps aufgetreten. Ende Februar 2020 nahm sie an der 13. Staffel der Live-Tanzshow "Let’s Dance" bei RTL teil, bei der sie an der Seite des Profi-Tänzers Christian Polanc den sechsten Platz (von 14) belegte. Sie betreibt einen Business-Account auf Instagram mit mehr als 550.000 Abonnenten, auf dem sie mit Produktplatzierungen wirbt.

Michael Wendler ist "Der Wendler" in "Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet!"

Michael Wendler (bürgerlich: Michael Norberg) ist ein Sänger, Songschreiber und Reality-Show-Teilnehmer. Er wurde am 22. Juni 1972 ins Dinslaken geboren. Er ist gelernter Speditionskaufmann.

Als er in der Spedition seines Vaters für drei Millionen Euro Schulden den Kopf hinhalten musste, versuchte er es mit Sexshops sowie Auftritten in Discos und Bierzelten, musste aber 2002 Privatinsolvenz anmelden.

Es ging aber wieder bergauf: Mit seiner heutigen Ex Claudia Norberg gründete er eine kleine Plattenfirma und wechselte später zu Ariola. Seine Single- und Albumverkäufe nahmen schnell Bestseller-Format an.

Durch seine Beziehung zur 28 Jahre jüngeren Laura Mülller bekam er seit 2019 wieder einmal breite Aufmerksamkeit in den Medien. Mit ihr trat er ab März 2019 unter anderem bei "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" auf. Zudem nahm das Paar im Sommer 2019 an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" bei RTL teil. (AZ)

