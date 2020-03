vor 1 Min.

"Let’s Dance" 2020, Folge 2: Das waren die Tänze am 6.3.20 - Wer musste gehen?

"Let’s Dance" 2020 lief am 6.2.20 mit Folge 2 auf RTL: In unserem Nachbericht erfahren Sie welche Tänze die Kandidaten gestern in der zweiten Folge zeigten.

Am Freitag ging es bei " Let's Dance" 2020 mit Folge 2 weiter. Die Paare haben wieder eine große Auswahl an verschiedensten Tanzstilen wie Walzer, Rumba, Cha Cha Cha oder den Charleston gezeigt. Welche Promis welchen Tanz präsentieren haben und welcher Promi die Show verlassen musste, lesen Sie in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" am 6.3.2020: Tänze der Kandidaten in Folge 2 - Nachbericht

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze der Kandidaten

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin tanzen die Rumba zu "No Matter What" von Boyzone

Ilka Bessin und Erich Klann tanzen den Cha Cha Cha zu "Respect" von Aretha Franklin

John Kelly und Regina Luca tanzen den Jive zu "Can't Take My Eyes Off You" von Franke Valli

Loiza Lamers und Andrzej Cibis tanzen den Contemporary zu "Schön genug" von Lina Maly

Laura Müller und Christian Polanc tanzen den Wiener Walzer zu "You Don't Own Me" von Grace

Luca Hänni und Christina Luft tanzen den Langsamen Walzer zu "Can't Stop The Feeling" von Torje Bojsten (Justin Timberlake Cover)

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen den Jive zu "Lollipop" von The Chordettes

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin tanzen den Cha Cha Cha zu "On The Floor" von J.Lo feat. Pitbull

Martin Klempnow und Marta Arndt tanzen den Charleston zu "A Cool Cat In Town" von Tape Five

Ailton und Isabel Edvardsson tanzen den Langsamen Walzer zu "When I Need You" von Leo Sayer

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin tanzen den Charleston zu "Bella Ciao"

Moritz Hans und Renata Lusin tanzen den Tango zu "When Doves Cry" von Prince

Tijan Njie und Kathrin Menzinger tanzen den Cha Cha Cha zu "Don't Start Now" von Dua Lipa

Wer musste gehen?

Nicht gereicht hat es in Folge 2 für Sabrina Setlur. Mit ihrem Cha Cha Cha zu "On The Floor" erzielte die Rapperin mit ihrem Tanzpartner Nikita Kuzmin nur 12 Punkte. Mit diesem Ergebnis ist sie der zweite Promi, der die Show verlassen musste. Zu ihrem Abschied sagte Setlur nach der Sendung: "Wir haben alles gegeben und es hat nicht gereicht."

(AZ)

