"Let’s Dance" 2020, Folge 7 gestern: Das waren die Tänze der Promi-Kandidaten

Gestern lief "Let’s Dance" 2020 nach der Osterpause mit Folge 7. Alle Infos rund um Tänze, Kandidaten und Teams lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

Gestern zog es die Promis in Folge 7 von "Let’s Dance" wieder aufs Parkett. Diesmal kamen jedoch nicht nur die Kandidaten ins Schwitzen: Zusätzlich zu den Einzeltänzen der Teilnehmer mussten auch die Jurymitglieder gemeinsam mit ihrem Team auf der Tanzfläche überzeugen.

"Let’s Dance" gestern: Das waren die Tänze der Kandidaten und Teams in Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze der Kandidaten

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató : Samba zu "Pon De Replay "

und : Samba zu "Pon De " Laura Müller und Christian Polanc : Rumba zu "Make Me Feel My Love"

und : Rumba zu "Make Me Feel My Love" Luca Hänni und Christina Luft : Rumba zu "Avant Toi"

und : Rumba zu "Avant Toi" Loiza Lamers und Andrzej Cibis : Paso Doble zu "Rhythm Is A Dancer"

und : zu "Rhythm Is A Dancer" Moritz Hans und Renata Lusin : Contemporary zu "Apologize"

und : Contemporary zu "Apologize" Ilka Bessin und Erich Klann : Tango zu "Palladio Allegretto"

und : Tango zu "Palladio Allegretto" Tijan Njie und Kathrin Menzinger : Slowfox zu "Fly Me To The Moon"

und : Slowfox zu "Fly Me To The Moon" Martin Klempnow und Marta Arndt : Slowfox zu "My Girl

Teams der Jurymitglieder:

Motsi Mabuse tanzte im Team mit Luca Hänni und Moritz Hans

Jorge González tanzte im Team mit Ilka Bessin, Loiza Lamers und Tijan Njie

Joachim Llambi tanzte im Team mit Lili Paul-Roncalli, Laura Müller und Martin Klempnow

Wer musste gehen?

Am Ende traf es zum zweiten Mal das niederländische Model Loiza Lamers. Die 25-Jährige war eigentlich bereits in Folge 4 ausgeschieden, war dann aber für John Kelly nachgerückt, der die Show freiwillig verlassen hatte. Seitdem hatte Lamers überzeugt. Gestern in Folge 7 flog sie aber endgültig - nach einer Zitterpartie gegen Ilka Bessin.

