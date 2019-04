18:27 Uhr

"Let's Dance" 2019, Folge 5: Thomas Rath ist rausgeflogen

In Folge 5 von "Let's Dance" 2019 ging es am letzte Woche für die Kandidaten zurück in die 90er. Welche Tänze zeigten die Promis? Wer ist raus? Alle Infos hier.

Bauchfrei, Jeans, Plateauschuhe - die 90er-Jahre boten jede Menge modische Highlights. Auch musikalisch war die Bandbreite groß, sodass sich die vierte Live-Show von "Let's Dance" 2019 am Freitag, 12. April, thematisch dem letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrtausends widmete. Für Mode-Designer Thomas Rath (52) und Tanz-Partnerin Kathrin Menzinger (30) war es der letzte Auftritt auf dem Tanzparkett. Ihr Tango zu "Crucified" (Army Of Lovers) konnte zwar die Jury, nicht aber die Zuschauer überzeugen - sie wurden rausgewählt. Viele dürften sich verblüfft die Augen gerieben haben, und auch Moderator Daniel Hartwich zeigte seine Überraschiung. "Was? Wie geht das denn?", hörte man ihn nach der Verkündung sagen. In den vorherigen Shows mussten sich bereits Özcan Cosar, Jan Hartmann und Lukas Rieger verabschieden.

Letzte Woche kämpften noch elf Stars um die Tanzkrone 2019, darunter auch Komiker und Moderator Oliver Pocher, der in der Sendung zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft einen Contemporary zu "Wind Of Change" von der deutschen Rockband Scorpions zeigte. Für die Überraschung des Abends sorgte aber diesmal eine andere: Barbara Becker. Für ihren Tango zu "Losing My Religion" von R.E.M. erhielt sie Standing Ovations und gleich zwei Mal zehn Punkte von der Jury. Motsi Mabuses Urteil: "Wahnsinn! Fantastisch! Diese Power durch deinen Körper… das war DEIN Tanz!"

"Let's Dance" 2019: Folge 5 am 12.04.2019 mit Geschlechterkampf

Außerdem traten alle Promis im großen "Boys vs. Girls"-Battle im Geschlechterkampf gegeneinander an. Was sie nicht geahnt hatten: Es galt Rollentausch! Während Evelyn Burdecki, Nazan Eckes, Sabrina Mockenhaupt, Barbara Becker, Ella Endlich und Ulrike Frank zu "Pony" von Ginuwine um weitere Jurypunkte kämpften, stellten sich Kerstin Ott, Benjamin Piwko, Pascal Hens, Thomas Rath und Oliver Pocher mit einem Männer-Gruppentanz dem Urteil der Jury. Und die Herren waren es auch, die für das humorvolle Highlight des Abends sorgten: Sie tanzten zu "Baby One More Time" und holten mit Britney Spears aka Oliver Pocher nicht nur 8 Jurypunkte, sondern ernteten auch jede Menge Applaus im Studio. Die Frauen mussten sich mit 5 Jurypunkten deutlich geschlagen geben.

Eng wurde es am Ende der Show für Evelyn Burdecki, Sabrina Mockenhaupt und Thomas Rath. Sie mussten zittern. Thomas Rath landete mit insgesamt 31 Jurypunkten zwar im Mittelfeld, zusammen mit den Stimmen der Zuschauer hat es am Ende für ihn aber doch nicht gereicht: Er muss "Let's Dance" 2019 verlassen. "Wir sind wahnsinnig geschockt, damit hat niemand gerechnet! Die Zeit bei Let’s Dance war toll. Ich hätte gerne viel mehr getanzt, aber alleine dabei gewesen zu sein war ein Traum!", resümierte der Designer nach der Sendung.

Das waren die Tänze der 4. Live-Show von "Let’s Dance" 2019, Folge 5:

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov (28): Jive; "Herz an Herz" (Blümchen): 10 Punkte und Girlstanz: 5 Punkte

Moderatorin Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40): Rumba; "All By Myself" (Celine Dion): 19 Punkte und Girlstanz: 5 Punkte

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31): Contemporary; "Torn" (Natalie Imbruglia): 16 Punkte und Girlstanz: 5 Punkte

Designerin Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38): Tango; "Losing My Religion" (R.E.M.): 29 Punkte und Girlstanz: 5 Punkte

Sängerin Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (31): Wiener Walzer; "Dieses Kribbeln Im Bauch" (Pe Werner): 28 Punkte und Girlstanz: 5 Punkte

GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27): Langsamer Walzer; "Tears In Heaven" (Eric Clapton): 28 Punkte und Girlstanz: 5 Punkte

Sängerin und DJane Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30): Charleston; "The Scatman" (Scatman John): 7 Punkte und Boystanz: 8 Punkte

Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (38) und Isabel Edvardsson (36): Paso Doble; "Enjoy The Silence" (Depeche Mode): Boystanz: 8 Punkte

Profi-Handballer "Pommes" Pascal Hens (38) und Ekaterina Leonova (31): Rumba; "Jessie" (Joshua Kadison): 25 Punkte und Boystanz: 8 Punkte

Designer Thomas Rath (52) und Kathrin Menzinger (30): Tango; "Crucified" (Army Of Lovers): 23 Punkte und Boystanz: 8 Punkte

Moderator und Comedian Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29): Contemporary; "Wind Of Change" (Scorpions): 17 Punkte und Boystanz: 8 Punkte

Kommende Woche, am Karfreitag, pausiert die Tanz-Show. Am 26. April geht es dann mit den verbliebenen zehn Promitänzern weiter. "Let's Dance" 2019 sehen Sie immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL. (AZ)

