vor 1 Min.

"Let's Dance" 2019, Folge 6: Wer ist raus? Was ist mit Benjamin Piwko?

Am Freitag zeigte RTL die sechste Folge von "Let's Dance" 2019. Eine Kandidatin musste sich trotz guter Leistung verabschieden. Aber auch Benjamin Piwko fehlt am Ende.

Seit 2006 tanzen Prominente im Frühjahr bei RTL. 126 Stars und 47 Profitänzer wagten sich bisher aufs Parkett und tanzten sich in die Herzen der Zuschauer. Immer Freitags können die prominenten Tänzer bei "Let's Dance" ihr Können unter Beweis stellen. Das Motto der sechsten Sendung lautete: "Lovesongs".

Für Ulrike Frank ist ihr Traum vom Titel "Dancing Star 2019" vorbei. Zwar hatte sie solide 23 Punkte von der Jury erhalten, am Ende reichte es jedoch nicht bei den Zuschauern. Der "GZSZ"-Star hatte sich schon lange gewünscht, bei "Let's Dance" mitzumachen, deshalb flossen nach ihrem Aus auch die Tränen. "Ich hätte es wahnsinnig gerne noch länger gemacht" verriet sie nach der Sendung im Interview.

"Let's Dance" 2019, Folge 6: Benjamin Piwko muss die Live-Show abbrechen

Vor der Entscheidung stand Tänzerin Isabel Edvardsson plötzlich alleine da. Sie erklärte, dass ihr gehörloser Tanzpartner Benjamin Piwko sich beim Sprung am Ende ihres Tanzes verletzt hatte. Als finale Einlage in ihrem Jive zu "Don't Speak" von No Doubt sprang Piwko über seine Partnerin und zog sich dabei scheinbar eine Kreuzbein-Darmbein-Blockade zu und musste behandelt werden. Vor der Jury ließ er sich nichts anmerken, beklagte sich allerdings über die schlechten Lichtverhältnisse im Studio und bemängelte, dass er kaum in der Lage gewesen sei, den Boden zu sehen.

Mit dieser Behauptung zog er den Spott von Oliver Pocher auf sich, der nach seinem Tanz ebenfalls auf sarkastische Art und Weise sagte, er habe leider den Boden nicht sehen können. Für diesen Witz auf Kosten von Piwko erntete er Buh-Rufe aus dem Publikum. In einem Interview nach der Sendung erklärte Pocher, dass er es nicht leiden könne, dass jeder eine Ausrede für eine schlechte Leistung habe, weshalb der kleine Seitenhieb harmlos sei: "Das war jetzt nicht direkt gegen Benjamin, er weiß ja, dass ich mit ihm kein Problem habe. Das müssen die Leute schon mal abkönnen."

Das waren die Tänze der Stars in Folge 6 von "Let's Dance" 2019

Barbara Becker – Massimo Sinato tanzen Paso Doble nach dem Song “You’ve Got The Love” von Florance & The Machine

Benjamin Piwko – Isabel Edvardsson tanzen Jive nach dem Song “Don’t Speak” von No Doubt

Ella Endlich – Valentin Lusin tanzen Tango nach dem Song “Jalousie” von Jacob Gade

Evelyn Burdecki – Evgeny Vinokurov tanzen Salsa nach dem Song “Amores Como El Nuestro” von Jerry Rivera

Nazan Eckes – Christian Polanc tanzen Charleston nach dem Song „Five Foot Two, Eyes Of Blue“ von Art Landry

Oliver Pocher – Christina Luft tanzen Cha Cha Cha nach dem Song “Relight My Fire” von Dan Hartman

Pascal Hens – Ekaterina Leonova tanzen Contemporary nach dem Song „You Are The Reason“ von Calum Scott.

Sabrina Mockenhaupt – Erich Klann tanzen Jive nach dem Song “Part Time Lover” von Stevie Wonder

Ulrike Frank – Robert Beitsch tanzen Contemporary nach dem Song “Sailing” von LYO

Welche Promis mit ihren Tanzeinlagen begeistern können, sehen Zuschauer immer freitags um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

Themen Folgen