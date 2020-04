vor 17 Min.

"Let's Dance" 2020 live im TV und Stream - Übertragung heute am 3.4.2020

"Let's Dance" läuft heute mit Folge 6 von Staffel 13 live im TV und Stream. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung.

" Let's Dance" wird seit dem 21. Februar 2020 wieder wöchentlich live im TV und Stream übertragen. Seit dem Start-Termin können die Fans wieder jeden Freitag ihren Lieblingspromis beim Tanzen und der Jury beim Kommentieren zusehen.

Mehr zur Übertragung von Staffel 13 lesen Sie hier. Eine Vorschau auf die Show heute Abend finden Sie hier: "Let’s Dance" 2020, Folge 6: Das sind die Tänze der Kandidaten heute am 3.4.20

"Let's Dance" live im TV und Stream - Übertragung

Staffel 13 von "Let's Dance" läuft wieder freitags zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL im TV. Start-Termin war der 21. Februar 2020. In den vergangenen Jahren strahlte RTL etwa zwölf Folgen der Tanzshow je Staffel aus. Vermutlich sind auch für 2020 ähnlich viele Folgen geplant, allerdings startet die diesjährige Staffel fast einen Monat früher als Staffel 12 im vergangenen Jahr.

Wer "Let's Dance" im Stream sehen möchte, kann den Video-on-Demand-Dienst TV NOW nutzen. Der Live-Stream ist allerdings nur Premium-Mitgliedern vorbehalten. TV Now Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen soll das Angebot aber monatlich kündbar sein.

"Let's Dance" als Wiederholung im Stream oder im TV

Der Streaming-Dienst bietet die Folgen auch als Wiederholung an, falls Sie am Freitagabend keine Zeit haben. Die Episoden lassen sich im Gegensatz zum Live-Stream kostenlos ansehen. Premium-Mitglieder können sich die Wartezeit auf neue Folgen von Staffel 13 mit alten "Let's Dance"-Staffeln verkürzen. Der Streamingdienst bietet alle Folgen bis Staffel 4 als Wiederholung an. Üblicherweise läuft bei RTL auch eine nächtliche Wiederholung der aktuellen Folge im TV. Diese läuft meist gegen ein bis drei Uhr morgens am Folgetag.

Wer Staffel 13 von "Let's Dance" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die kostenlos App von TV Now herunterladen. (AZ)

