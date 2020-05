vor 48 Min.

"Let's Dance" am 1.5.20: Laura Müller im Porträt

Aktuell tanzen wieder Promis über das "Let's Dance"-Parkett. Auch Laura Müller ist dieses Mal mit dabei. Hier lesen Sie ein Porträt zur Teilnehmerin.

Von Monique Neubauer

Die Tanzshow " Let's Dance" ging am 21. Februar in die 13. Staffel. Dieses Mal wird auch Laura Müller - bekannt geworden als die Freundin von Michael Wendler - mit dabei sein. Hier stellen wir Ihnen Laura Müller im Porträt vor.

Porträt: Laura Müller bei "Let's Dance"

Die 19-jährige Laura Müller wurde am 30. Juli 2000 in Sachsen-Anhalt geboren. Bekannt geworden ist sie als Freundin des 47-jährigen Schlagersängers Michael Wendler. Schon häufiger war sie gemeinsam mit "dem Wendler" vor der Kamera bei verschiedenen Events und Shows zu sehen. Auch auf Instagram zeigt sich das Pärchen gerne privat. Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Schlager-Event, bei dem der Sänger auch selbst auftrat. Nachdem sich Laura Müller und der Wendler dann in Düsseldorf wiedertrafen, funkte es zwischen den beiden. Seit Anfang 2019 sind sie nun ein Paar.

In dem VOX-Format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" besuchte Laura Müller 2019 ihren Freund Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida. Damals wohnte sie noch bei ihrem Vater in Tangemünde (Sachsen-Anhalt), dachte aber bereits über einen Umzug in die USA nach. Schließlich brach sie nach zwölf Jahren Schule ihr Abitur ab und zog zu Michael Wendler nach Florida. Gemeinsam mit ihm lebt sie nun in Cape Coral in den USA.

Laura Müller war schon im Sommerhaus der Stars und im Playboy zu sehen

Nicht nur der Wohnort der 19-Jährigen hat sich seit der Beziehung mit dem Wendler geändert. Ihr Leben hat sich komplett umgekrempelt: Von der Teilnahme an TV-Shows bis zu Cover-Shootings im Playboy. Gemeinsam mit dem Wendler war Laura Müller 2019 auch im "Sommerhaus der Stars" in Portugal zu sehen. Hier wurden beide jedoch nach der dritten Folge von den anderen Teilnehmern rausgewählt worden. Im Januar 2020 stand sie dann das erste mal für den "Playboy" nackt vor der Kamera und ließ sich für das Männermagazin ablichten. Das Shooting für die Februar-Ausgabe fand auf Mallorca statt. Der Wendler ist mächtig stolz auf seine Laura.

