"Like Me – I’m Famous" heute am 29.9.20 live im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung

"Like Me – I’m Famous" ist auf RTL zu sehen. Hier lesen Sie alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream.

Heute läuft "Like Me – I’m Famous" im TV. Hier finden Sie alle Infos rund um die Übertragung der Show im Fernsehen und Stream. Ganze Folgen gibt es auch in der Wiederholung.

Von Carla Gospodarek

Das neue Format "Like Me – I’m Famous" ist heute mit einer neuen Folge bei RTL zu sehen. Hier präsentieren wir Ihnen in unserer Übersicht alle Infos rund um die Übertragung von "Like Me – I’m Famous" live im TV und Stream. Außerdem erfahren Sie, wie Sie ganze Folgen des Formats in der Wiederholung sehen können.

"Like Me – I’m Famous": Übertragung im TV und Live-Stream

Seit dem 11. August 2020 ist "Like Me – I’m Famous" bei TV Now verfügbar. Im TV startete die Show eine Woche später am Dienstag, 18. August 2020, um 22.15 Uhr bei RTL und parallel im Live-Stream. Die neuen Folgen erscheinen immer dienstags.

Worum dreht sich die Sendung?

In dem Format ziehen zehn Stars und Sternchen fernab von Social Media und der Promiwelt in eine Luxus-Villa. Dabei haben sie alle das gleiche Ziel vor Augen: In der Beliebtheitsskala ganz nach oben zu klettern. Denn am Ende jeder Sendung vergeben die Promis untereinander Likes – derjenige, der die wenigsten bekommen hat, muss die Villa verlassen. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, können sich die Promis in verschiedenen Spielen "Extra Likes" erkämpfen oder diese untereinander verkaufen. Der Kandidat, der das Haus am Ende mit den meisten Likes verlässt, gewinnt ein saftiges Preisgeld - wie hoch das ausfällt, hängt jedoch vom Verhandlungsgeschick der Stars ab.

RTL: So sehen Sie ganze Folgen von "Like Me – I’m Famous" als Wiederholung

Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem. Der Streamingdienst TVNow versorgt Sie mit ganzen Folgen als Wiederholung. Das Basis-Paket ist kostenlos. Die einfache Premium-Version kostet nach Ablauf eines Testzeitraums 4,99 Euro pro Monat, die Luxus-Ausgabe Premium Plus schlägt mit 7,99 Euro zu Buche. (AZ)

