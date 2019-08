Lilo von Kiesenwetter ist raus bei "Promi Big Brother" 2019

Also ich bin total enttäuscht und erschüttert über diese Lilo! Wie kann man nur in diesem Alter und als Mutter, so über Joey lästern bzw. ihm so beschimpfen??

Noch dazu hat die gute Dame Psychologie und Philosophie studiert, da hätte ich mir gerade das Gegenteil erwartet! Die sollte sich schämen und ich hoffe ihre Promis Kunden haben da ihr wahres Gesicht gesehen? Das ist ja reines Mobbing was die gegen Joey abgelassen hat, so eine falsche und hinterlistige Person!

Sie sollte sich mal in ihrer eigenen Beratungspraxis von ihrer Tochter beraten lassen, wie man sich zu benehmen hat, da kann sie sich gleich als Dauerkunde anmelden! Als Kind von so einer Mutter kann man sich ja nur schämen, sehr vorbildhaft als Mutter!!!

