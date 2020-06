vor 37 Min.

"Little Devil Inside": Release, Trailer, Gameplay

Jetzt steht fest, dass "Little Devil Inside" auch für die neue PlayStation 5 von Sony erscheinen wird. Wann der Release ist, wie das Gameplay aussieht und ein Trailer finden Sie in unserer Übersicht.

Sony präsentierte jüngst ihre neue PlayStation 5 und im selben Zug ein paar Spiele für die kommende neue Konsole. Darunter war auch das Kickstarter-Projekt "Little Devil Inside". Wann ist der Release, wie das Gameplay und wie schaut das Spiel überhaupt aus? Die Infos in unserer Übersicht.

Wann ist der Release von "Little Devil Inside"?

Noch ist nicht bekannt, wann der genaue Release ist. Bisher soll die PC-Version 2021 erscheinen. Zeitlich soll dann auch die Version für PlayStation 4 und 5 herauskommen. Sobald ein genauerer Release-Zeitpunkt feststeht, werden wir den Artikel aktualisieren.

Der Trailer zu "Little Devil Inside"

Das ist der aktuelle Trailer zur PlayStation 5-Version von "Little Devil Inside".

Wie sieht das Gameplay von "Little Devil Inside" aus?

In "Little Devil Inside" kann man in Open-World-Manier allerlei Städte, Wälder, Berge und Wüsten erkunden, Aufträge annehmen, sich mit anderen Charakteren unterhalten und Entscheidungen treffen. Es soll Rollenspielelemente, aufrüstbare Waffen, eine Vielzahl an Monstern und kleinere Ereignisse geben.

Es gilt daher mit seiner Umgebung zu interagieren, zu lernen und zu jagen. Auch die Elemente Survival und Erkundung spielen eine größere Rolle im Spiel. Gespielt wird in der Rolle eines Professors, der übernatürliche Dinge untersucht.

Verantwortlich für die Produktion ist Neostream, das bereits 2015 mit einer Kickstarter-Aktion die Entwicklung gestartet hatte. Die gesetzte Zielmarke von 250.000 Australischen Dollar (AUD) konnte erreicht werden. (AZ)

