Alle Infos zur "Loki"-Serie: Start, Sendetermine, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Die neue Serie Loki startet im Juni bei Disney+. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Übersicht fürs ganze Jahr: Serien auf Disney+ 2021.

Disney+ präsentiert 2021 die neue Serie Loki . Wir verraten Ihnen, wann die Folgen von Staffel 1 bei dem Streaming-Anbieter an den Start gehen und haben außerdem alle Infos rund um Handlung und Besetzung für Sie. Auch gibt es einen Trailer zur Serie.

Loki: Wann ist der Start auf Disney+ in Deutschland?

Loki wird laut Disney ab dem 9. Juni 2021 veröffentlicht - zuvor war der Release am 11. Juni geplant. Das Abonnement für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

Sendetermine zu Loki: Wie viele Folgen gibt es?

Insgesamt soll die erste Staffel der Serie Loki sechs Folgen umfassen, die wöchentlich immer am Mittwoch erscheinen werden. Sobald Disney weitere Details wie die Namen und die Spieldauer der einzelnen Episoden veröffentlicht hat, werden wir Sie hier informieren.

Folge 1: 9. Juni 2021

Folge 2: 16. Juni 2021

Folge 3: 23. Juni 2021

Folge 4: 30. Juni 2021

Folge 5: 7. Juli 2021

Folge 6: 14. Juli 2021

Disney+: Das ist die Handlung von Loki

Die Marvel-Serie "Loki" handelt, wie der Name schon verrät, vom Gott des Schabernacks und Thors Adoptivbruder Loki Laufeyson. Dieser fiel in der Vergangenheit - also in Filmen wie "Thor" und in verschiedenen Teilen der "Avengers"-Reihe - vor allem durch seinen Zynismus auf. Weil er von seinem eigenen Adoptivvater stets Ablehnung erfuhr, hat Loki ein massives Vertrauensproblem entwickelt und lässt keine Zuneigung zu. Durch die fehlende väterliche Liebe wurde Thors Bruder über die Zeit immer gemeiner bis er sich schließlich gänzlich dem Bösen verschrieb. Doch in "Avengers - Infinity War" entdeckt er seine gute Seite und unterstützt seinen Bruder und die anderen Superhelden in ihrem Kampf gegen Thanos.

Zeitlich spielt die Handlung von "Loki" nach den Ereignissen aus "Avengers 4: Endgame". Obwohl Loki eigentlich schon vor längerer Zeit getötet wurde, kehrt er durch eine Zeitreise zurück. Dadurch macht er die sogenannte Time Variance Authority auf sich aufmerksam, die die verschiedenen Zeitlinien des Multiversums überwacht. Außerdem soll die neue Serie mit dem zweiten Teil von "Doctor Strange" verbunden sein.

Besetzung von Loki: Die Schauspieler im Cast

Hier präsentieren wir Ihnen die wenigen bereits bekanntgegebenen Hauptdarsteller von Loki in unserer Übersicht. Sobald wir genauere Informationen haben, erfahren Sie diese.

Schauspieler Rolle Tom Hiddleston Loki Owen Wilson Mobius M. Mobius Sophia Di Martino Unbekannt Gugu Mbatha-Raw Unbekannt Richard E. Grant Unbekannt Sasha Lane Unbekannt Cailey Fleming Sylvie (jung)

Trailer zur Serie Loki

Zur neuen Serie "Loki" gibt es auch schon einen Trailer. Hier haben wir den Link für Sie. Er zeigt unter anderem Lokis Aufenthalt bei der Time Variance Authority, die seine Hilfe benötigen. Denn er hat die Realität zerstört und soll nun dafür sorgen, dass sie wiederhergestellt wird. Und bei diesem Unterfangen stößt der Gott des Schabernacks auf das ein oder andere Hindernis.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.