Love Island 2020, Folge 21: Kandidatin Aurelia steigt freiwillig aus

Mit ihrem Ex-Couple Henrik musste Aurelia bei Love Island so einiges mitmachen. Nun zog sie gestern in Folge 21 einen Schlussstrich. Der Nachbericht.

"Love Island" 2020 lief gestern mit Folge 21 im TV bei RTL 2. Hier in unserem Nachbericht gibt es alle aktuellen Infos rund um die Sendung in der Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Gestern in Folge 21 wurde es auf Love Island romantisch: Die Pärchen kuschelten und knutschen, was das Zeug hält. Auch zwischen einem noch recht frischen Liebesglück fiel der erste Kuss. Doch nicht bei jedem Islander gab es gestern Grund zur Freude: Aurelia überraschte die anderen Kandidaten mit einer folgenschweren Entscheidung.

Um was es ging und alle weiteren Infos zur aktuellen Folge 21 der Kuppel-Show finden Sie bei uns in der Vorschau.

"Love Island" gestern: Nachbericht zu Folge 21

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Nachdem es in den vergangenen Sendungen immer wieder ordentlich Stress in der Villa gab, hatten sich in Folge 21 die Gewitterwolken größtenteils verzogen und es war Platz für die Liebe. So dürften insbesondere Melvin und Chiara das Leben fortan durch eine rosarote Brille betrachten: Zwischen den beiden fiel gestern der erste Kuss. Aber auch bei den anderen Paaren läuft es inzwischen wieder harmonisch: vor allem zwischen Marc und Anna sowie Tim und Melina herrscht wieder eitel Sonnenschein.

Neben den romantischen Bildern wurde in Folge 21 gestern aber auch eine folgenschwere Entscheidung gefällt. Als die Single-Ladies jeweils einem Mann symbolisch ihr Herz schenken sollten, beschloss Aurelia, freiwillig aus der Show auszusteigen. Sie erklärte den anderen Islandern, sich und den anderen nichts vormachen zu wollen und deshalb die Villa umgehend zu verlassen.

