Love Island 2020, Folge 22 gestern: In der Private Suite wurde es romantisch

"Love Island" 2020 lief gestern mit Folge 22 im TV bei RTL 2. Hier in unserem Nachbericht gibt es alle aktuellen Infos rund um die Sendung in der Übersicht.

Gestern in Folge 22 wurde es auf Love Island romantisch: Die Islander durften ein Pärchen auswählen, das eine gemeinsame Nacht in der Private Suite verbringen konnte. Außerdem wartete auf die Islander wieder einmal ein Spielspaß der besonderen Art

Alle weiteren Infos zur aktuellen Folge 22 der Kuppel-Show finden Sie hier bei uns im Nachbericht

"Love Island" gestern: Der Nachbericht zu Folge 22

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Liebe, Liebe und noch mehr Liebe - nachdem es in den vergangenen Wochen in der Villa regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen den Couples kam, standen gestern alle Zeiger auf Romantik. Grund: Das noch frische Liebesglück von Melvin und Chiara wurde mit einer gemeinsamen Nacht in der Private Suite gekrönt.

Doch nicht nur diese beiden durften sich freuen: Nachdem Tobis Auszug aus der Villa Laura schwer getroffen hatte, wurde sie zur Ablenkung zum Blind Date eingeladen. Dann die Überraschung: Vor ihr stand der bereits ausgeschiedene Tobi, den sie schmerzlich vermisste.

Wer ist raus?

Zur Überraschung aller machte Laura die Ankündigung: „Ich muss leider mitteilen, dass ich von diesem Blind-Date nicht mehr zurückkommen werde“. Zwischen ihr und Tobi hat es so gefunkt, dass sie die Sendung freiwillig für ihn verließ.

(AZ)

