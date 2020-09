vor 33 Min.

Love Island 2020 gestern mit Folge 25: Tim und Melina gewinnen das Finale

Gestern am 28.09.20 stand bei "Love Island" 2020 das große Finale auf dem Programm. Hier in unserem Nachbericht gibt es alle Infos zur letzten Folge 25 im Überblick.

Nach vielen Wochen voller Höhen und Tiefen war es gestern so weit: Bei der Kuppel-Show " Love Island" 2020 standen am gestrigen 28.09.20 alle Zeiger auf "Finale". Noch vier Paare hatten die Chance, sich in Folge 25 zum Sieger der Show zu küren und damit das Preisgeld abzusahnen. Welches Couple den Sieg holte und ob sich die beiden Gewinner das Preisgeld schlussendlich auch teilten, lesen Sie hier bei uns im Nachbericht zur Sendung.

"Love Island" gestern: Nachbericht zum Finale in Folge 25

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Es wurde ernst auf der Insel der Liebe: Bei "Love Island" ging gestern Abend das große Finale über die Bühne. Darin hatten noch vier Paare die Möglichkeit auf den Sieg: Tim und Melina, Marc und Anna, Melvin und Chiara sowie Henrik und Sandra.

Auch in der finalen Folge wartete auf die Kandidaten noch eine Challenge: In Hochzeitsoutfits mussten die Couples auf Zeit in kleinen Spielchen gegeneinander antreten. Am schnellsten meisterten die Challenge Tim und Melina. Danach ging es um die Wurst: Die Verkündung der Sieger stand an. Zuvor wurde es aber noch einmal romantisch: die Couples gestanden in emotionalen Ansprachen ihrem jeweiligen Partner ihre Gefühle.

Dann schließlich wurden die Voting-Ergebnisse von Neu-Bachelorette Melissa an Moderatorin Jana Ina weitergetragen: Auf dem vierten Platz landeten Melvin und Chiara, den Bronze-Rang sicherten sich Henrik und seine Sandra. Zweiter wurden Anna und Marc, womit das Siegerpaar feststand: Tim und Melina wurden von den Zuschauern zum "Love Island" Paar 2020 gekürt.

Aber auch nach Verkündung der Sieger wurde es noch einmal spannend: Sowohl Tim als auch Melina mussten einen Umschlag ziehen. In einem der Briefe stand der Betrag 0 Euro, in dem anderen 50.000 Euro. Melina zog den Umschlag mit der Gewinnsumme, verkündete aber strahlend, das Preisgeld mit ihrem Tim teilen zu wollen.

