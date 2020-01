vor 19 Min.

Luis Alberto Spinetta: Google feiert heute den 70. Geburtstag der Musikikone

Luis Alberto Spinetta würde heute, am 23.1.20, seinen 70. Geburstag feiern. Google ehrt den argentinischen Künstler deshalb mit einem Doodle.

Google feiert heute den 70. Geburtstag des argentinischen Sängers, Gitarristen, Komponisten und Dichters Luis Alberto Spinetta - alias "​​El Flaco", was so viel wie " der Dünne" bedeutet. Die lateinamerikanische Musikikone wird häufig als der Vater des spanischsprachigen Rock-and-Roll angesehen.

Luis Alberto Spinetta: Begründer des argentinischen "Rock Nacional"

Luis Alberto Spinetta wurde 1950 in Buenos Aires geboren und lernte schon in jungen Jahren das Gitarrespielen, zudem erhielt er Gesangsunterricht. Mit zwei seiner ehemaligen Klassenkameraden gründete er im Alter von 17 Jahren eine der einflussreichsten lateinamerikanischen Rockbands: "Almendra".

Durch das Debüt-Studioalbum revolutionierte "Almendra" als erste Band das Genre, indem sie spanischsprachige Texte mit Progressive Rock kombinierte. In den 1970er und 1980er Jahren gründete und leitete Luis Alberto Spinetta mehrere beeindruckende Bands, die die internationale Bewegung „Rock en Español“ inspirierten, darunter "Pescado Rabioso", "Invisible" und "Spinetta Jade". Zudem veröffentlichte der Musiker neben diesen Gruppenprojekten über zwanzig Alben als Solokünstler. Am 8. Februar 2012 starb Spinetta in seiner Geburtsstadt Buenos Aires im Alter von 62 Jahren an Lungenkrebs.

Luis Alberto Spinetta: Geburtstag am 23.1. wird 2014 zum Nationalen Musiktag

Im Jahr 2016 gewann seine neueste Schallplatte "Los Amigo" eine der höchsten Auszeichnungen in der argentinischen Musik und wurde zum "Gold Gardel Album of the Year". Seine Musik fand weltweit großen Anklang und wirkt sich bis heute auf die Zuhörer aus.

Im April 2019 inspirierte sie den Informatiker Alex Ingberg von der Universität Buenos Aires, ein Programm für künstliche Intelligenz zu entwickeln, um Songtexte im Spinetta-Stil zu generieren. Zu Luis Alberto Spinettas Geburtstag verlegte Argentinien im Jahr 2014 den "Día Nacional del Músico", den nationalen Musiktag, von November auf den 23. Januar. (ts)

